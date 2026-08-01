Борнмут - Эвертон 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|4
|пз
|Льюис Кук
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
|10
|пз
|Илиман Ндиайе
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|11
|нп
|Тьерно Барри
|Марко Розе
|Дэвид Мойес
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Брентфорд
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Челси
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|1
|1
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Фулхэм
|1
|0
|13
|Сандерленд
|1
|0
|14
|Борнмут
|1
|0
|15
|Ноттингем Форест
|1
|0
|16
|Кристал Пэлас
|1
|0
|17
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0