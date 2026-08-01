22:38 ()
Расписание матчей
Пятница 28 августа
Суббота 29 августа
Свернуть список

Борнмут - Эвертон 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
29 Августа 2026 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Борнмут
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Эвертон, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
3ФранциязщАдриен Трюффер
4АнглияпзЛьюис Кук
8АнглияпзАлекс Скотт
37Бразилияпз Райан
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
9Бразилиянп Эванилсон
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
16УкраиназщВиталий Миколенко
34ГерманияпзМерлин Рёль
45АнглияпзХаррисон Армстронг
30АнглияпзХейден Рис Хакни
10СенегалпзИлиман Ндиайе
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
19АнглияпзТайрик Джордж
11ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
10.02.2026Англия — Премьер-лига26-й турЭвертон1 : 2Борнмут
02.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турБорнмут0 : 1Эвертон
26.07.2025Летняя серия Премьер-лиги1-й турЭвертон0 : 3Борнмут
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаЭвертон0 : 2Борнмут
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турБорнмут1 : 0Эвертон
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЭвертон2 : 3Борнмут
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турБорнмут2 : 1Эвертон
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турЭвертон3 : 0Борнмут
28.05.2023Англия - Премьер-лига38-й турЭвертон1 : 0Борнмут
12.11.2022Англия - Премьер-лига16-й турБорнмут3 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Арсенал13
3
Лига чемпионов
Брентфорд13
4
Лига чемпионов
Халл Сити13
5
Лига Европы
Эвертон13
6
Лига Европы
Челси13
7
Лига конференций
Манчестер Сити13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль11
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Фулхэм10
13 Сандерленд10
14 Борнмут10
15 Ноттингем Форест10
16 Кристал Пэлас10
17 Манчестер Юнайтед10
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур10
19
Зона вылета
Ковентри Сити10
20
Зона вылета
Астон Вилла10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Борнмут
0%
Ничья
0%
Эвертон
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close