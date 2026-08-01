Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Антонин Кински
|14
|зщ
|Арчи Грей
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Эндрю Робертсон
|16
|пз
|Сандро Тонали
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|47
|пз
|Майки Мур
|8
|пз
|Конор Галлахер
|11
|пз
|Матис Тель
|9
|нп
|Ришарлисон
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|37
|зщ
|Амар Дедич
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|14
|пз
|Шон Стёр
|67
|пз
|Льюис Майли
|19
|пз
|Энтони Эланга
|9
|пз
|Йоан Висса
|11
|пз
|Харви Барнс
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
|Роберто де Дзерби
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|4 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Брентфорд
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Халл Сити
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Эвертон
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Челси
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|1
|1
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Фулхэм
|1
|0
|13
|Сандерленд
|1
|0
|14
|Борнмут
|1
|0
|15
|Ноттингем Форест
|1
|0
|16
|Кристал Пэлас
|1
|0
|17
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ковентри Сити
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0