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Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
29 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
31 Чехия вр Антонин Кински
14 Англия зщ Арчи Грей
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
16 Италия пз Сандро Тонали
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
47 Англия пз Майки Мур
8 Англия пз Конор Галлахер
11 Франция пз Матис Тель
9 Бразилия нп Ришарлисон
21 Чехия вр Лукаш Горничек
37 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
14 Нидерланды пз Шон Стёр
67 Англия пз Льюис Майли
19 Швеция пз Энтони Эланга
9 ДР Конго пз Йоан Висса
11 Англия пз Харви Барнс
27 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Англия Эдди Хау
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед2 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Тоттенхэм Хотспур
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0Тоттенхэм Хотспур
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Арсенал13
3
Лига чемпионов
Брентфорд13
4
Лига чемпионов
Халл Сити13
5
Лига Европы
Эвертон13
6
Лига Европы
Челси13
7
Лига конференций
Манчестер Сити13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль11
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Фулхэм10
13 Сандерленд10
14 Борнмут10
15 Ноттингем Форест10
16 Кристал Пэлас10
17 Манчестер Юнайтед10
18
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур10
19
Зона вылета
Ковентри Сити10
20
Зона вылета
Астон Вилла10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Тоттенхэм
100%
Ничья
0%
Ньюкасл
0%

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