Леванте - Бетис 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Бетис, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Начо Перес
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|18
|пз
|Энзо Бардели
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|1
|вр
|Альваро Вальес
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|6
|пз
|Факундо Берналь
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антони
|9
|нп
|Кучо Эрнандес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|Мануэль Пеллегрини
|23.05.2026
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 4
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|3 : 1
|19.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|4 : 3
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 2
|24.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 0
|17.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Барселона
|1
|3
|7
|Эспаньол
|2
|3
|8
|Хетафе
|2
|3
|9
|Вильярреал
|2
|2
|10
|Депортиво
|2
|2
|11
|Осасуна
|1
|1
|12
|Сельта
|1
|1
|13
|Валенсия
|2
|1
|14
|Леванте
|2
|1
|15
|Райо Вальекано
|2
|1
|16
|Расинг
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0