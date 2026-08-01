22:38 ()
Расписание матчей
Пятница 28 августа
Суббота 29 августа
Свернуть список

Леванте - Бетис 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
29 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Леванте
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Бетис, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Бетис
Севилья
13АвстралияврМэтью Райан
29ИспаниязщНачо Перес
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
18ФранцияпзЭнзо Бардели
20ИспанияпзОриоль Эренас
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
24АргентинанпТьяго Фернандес
9ИспаниянпИван Ромеро
1ИспанияврАльваро Вальес
12ИспаниязщАнхель Ортис
3ИспаниязщДиего Льоренте
16АргентиназщВалентин Гомес
23Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
8ИспанияпзПабло Форнальс
6УругвайпзФакундо Берналь
18КолумбияпзНельсон Деосса
17ИспанияпзРодриго Рикельме
7Бразилиянп Антони
9КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
23.05.2026Испания — Примера38-й турБетис2 : 1Леванте
14.09.2025Испания — Примера4-й турЛеванте2 : 2Бетис
13.02.2022Испания - Примера24-й турЛеванте2 : 4Бетис
28.11.2021Испания - Примера15-й турБетис3 : 1Леванте
19.03.2021Испания - Примера28-й турБетис2 : 0Леванте
29.12.2020Испания - Примера16-й турЛеванте4 : 3Бетис
28.06.2020Испания - Примера32-й турЛеванте4 : 2Бетис
24.09.2019Испания - Примера6-й турБетис3 : 1Леванте
24.04.2019Испания - Примера34-й турЛеванте4 : 0Бетис
17.08.2018Испания - Примера1-й турБетис0 : 3Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
2
Лига чемпионов
Севилья26
3
Лига чемпионов
Бетис26
4
Лига чемпионов
Алавес24
5
Лига Европы
Атлетико М24
6
Лига конференций
Барселона13
7 Эспаньол23
8 Хетафе23
9 Вильярреал22
10 Депортиво22
11 Осасуна11
12 Сельта11
13 Валенсия21
14 Леванте21
15 Райо Вальекано21
16 Расинг21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче21
19
Зона вылета
Атлетик Б10
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Леванте
0%
Ничья
0%
Бетис
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close