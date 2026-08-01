Реал Сосьедад - Эспаньол 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|31
|зщ
|Хон Мартин
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|18
|пз
|Карлос Солер
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|9
|нп
|Орри Оускарссон
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Клеменс Ридель
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|21
|зщ
|Рохер Инохо
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|Пеллегрино Матараццо
|Маноло Гонсалес
|23.05.2026
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|04.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Барселона
|1
|3
|7
|Эспаньол
|2
|3
|8
|Хетафе
|2
|3
|9
|Вильярреал
|2
|2
|10
|Депортиво
|2
|2
|11
|Осасуна
|1
|1
|12
|Сельта
|1
|1
|13
|Валенсия
|2
|1
|14
|Леванте
|2
|1
|15
|Райо Вальекано
|2
|1
|16
|Расинг
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0