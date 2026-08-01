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Реал Сосьедад - Эспаньол 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
29 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Реал Сосьедад
Эспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
31ИспаниязщХон Мартин
17ИспаниязщСерхио Гомес
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
18ИспанияпзКарлос Солер
14ЯпонияпзТакэфуса Кубо
24ХорватияпзЛука Сучич
7ИспанияпзАндер Барренечеа
9ИсландиянпОрри Оускарссон
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ГерманиязщКлеменс Ридель
14ИспаниязщУнай Нуньес
21ИспаниязщРохер Инохо
22ИспанияпзAлекс Калатрава
4ИспанияпзУрко Гонсалес
8ИспанияпзЭду Эспосито
28ИспанияпзХави Эрнандес
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
23.05.2026Испания — Примера38-й турЭспаньол1 : 1Реал Сосьедад
24.08.2025Испания — Примера2-й турРеал Сосьедад2 : 2Эспаньол
09.02.2025Испания — Примера23-й турРеал Сосьедад2 : 1Эспаньол
24.08.2024Испания — Примера2-й турЭспаньол0 : 1Реал Сосьедад
13.02.2023Испания - Примера21-й турЭспаньол2 : 3Реал Сосьедад
18.09.2022Испания - Примера6-й турРеал Сосьедад2 : 1Эспаньол
04.04.2022Испания - Примера30-й турРеал Сосьедад1 : 0Эспаньол
28.11.2021Испания - Примера15-й турЭспаньол1 : 0Реал Сосьедад
02.07.2020Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад2 : 1Эспаньол
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаРеал Сосьедад2 : 0Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
2
Лига чемпионов
Севилья26
3
Лига чемпионов
Бетис26
4
Лига чемпионов
Алавес24
5
Лига Европы
Атлетико М24
6
Лига конференций
Барселона13
7 Эспаньол23
8 Хетафе23
9 Вильярреал22
10 Депортиво22
11 Осасуна11
12 Сельта11
13 Валенсия21
14 Леванте21
15 Райо Вальекано21
16 Расинг21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче21
19
Зона вылета
Атлетик Б10
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Реал Сосьедад
0%
Ничья
100%
Эспаньол
0%

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