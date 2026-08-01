Севилья - Атлетико М 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 29 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|12
|зщ
|Аруна Санганте
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|30
|пз
|Мигель Сьерра
|19
|пз
|Осо
|18
|пз
|Хон Гуриди
|10
|нп
|Пеке
|9
|нп
|Робби Юр
|13
|вр
|Ян Облак
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|6
|пз
|Коке
|23
|пз
|Мортен Юльманн
|4
|пз
|Родриго Мендоса
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|11
|нп
|Адемола Лукман
|Луис Гарсия Пласа
|Диего Симеоне
|11.04.2026
|Испания — Примера
|31-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|25.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Алавес
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Барселона
|1
|3
|7
|Эспаньол
|2
|3
|8
|Хетафе
|2
|3
|9
|Вильярреал
|2
|2
|10
|Депортиво
|2
|2
|11
|Осасуна
|1
|1
|12
|Сельта
|1
|1
|13
|Валенсия
|2
|1
|14
|Леванте
|2
|1
|15
|Райо Вальекано
|2
|1
|16
|Расинг
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0