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Севилья - Атлетико М 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
29 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Севилья
Атлетико М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Атлетико М, которое состоится 29 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Атлетико М
Мадрид
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
12СенегалзщАруна Санганте
5ИспаниязщАндрес Кастрин
17ЧилизщГабриэль Суасо
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
30ИспанияпзМигель Сьерра
19Испанияпз Осо
18ИспанияпзХон Гуриди
10Испаниянп Пеке
9ШотландиянпРобби Юр
13СловенияврЯн Облак
18ИспаниязщМарк Пубиль
2УругвайзщХосе Хименес
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
6Испанияпз Коке
23ДанияпзМортен Юльманн
4ИспанияпзРодриго Мендоса
20АргентинанпДжулиано Симеоне
7Южная КореянпЛи Кан Ин
11НигериянпАдемола Лукман
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
11.04.2026Испания — Примера31-й турСевилья2 : 1Атлетико М
01.11.2025Испания — Примера11-й турАтлетико М3 : 0Севилья
06.04.2025Испания — Примера30-й турСевилья1 : 2Атлетико М
08.12.2024Испания — Примера16-й турАтлетико М4 : 3Севилья
11.02.2024Испания - Примера24-й турСевилья1 : 0Атлетико М
25.01.2024Кубок Испании1/4 финалаАтлетико М1 : 0Севилья
23.12.2023Испания - Примера4-й турАтлетико М1 : 0Севилья
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиСевилья1 : 1Атлетико М
04.03.2023Испания - Примера24-й турАтлетико М6 : 1Севилья
01.10.2022Испания - Примера7-й турСевилья0 : 2Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
2
Лига чемпионов
Севилья26
3
Лига чемпионов
Бетис26
4
Лига чемпионов
Алавес24
5
Лига Европы
Атлетико М24
6
Лига конференций
Барселона13
7 Эспаньол23
8 Хетафе23
9 Вильярреал22
10 Депортиво22
11 Осасуна11
12 Сельта11
13 Валенсия21
14 Леванте21
15 Райо Вальекано21
16 Расинг21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче21
19
Зона вылета
Атлетик Б10
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Севилья
0%
Ничья
0%
Атлетико М
100%

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