Сассуоло - Торино 29 Августа прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Торино, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|26
|зщ
|Кас Одентал
|31
|зщ
|Томмазо Маккьони
|3
|зщ
|Джош Дойг
|17
|пз
|Василие Аджич
|18
|пз
|Неманья Матич
|50
|пз
|Дэррил Баколя
|7
|нп
|Кристиан Вольпато
|9
|нп
|Кирон Боуи
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|26
|вр
|Диего Маскарди
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
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|Ардиан Исмайли
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
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|пз
|Киян Фитц-Джим
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|пз
|Алессио Каччамани
|10
|пз
|Никола Влашич
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|Иньяцио Абате
|08.05.2026
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|03.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|17.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|17.03.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|3 : 2
|23.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лечче
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0