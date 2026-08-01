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Сассуоло - Торино 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
29 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Сассуоло
Торино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Торино, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Торино
Турин
49КосововрАриянет Мурич
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
26НидерландызщКас Одентал
31ИталиязщТоммазо Маккьони
3ШотландиязщДжош Дойг
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
18СербияпзНеманья Матич
50ФранцияпзДэррил Баколя
7АвстралиянпКристиан Вольпато
9ШотландиянпКирон Боуи
45ФранциянпАрман Лорьенте
26ИталияврДиего Маскарди
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
15ИталиязщПьетро Комуццо
16НорвегияпзМаркус Педерсен
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
77ИталияпзАлессио Каччамани
10ХорватияпзНикола Влашич
22ИталияпзЧезаре Казадей
18АргентинанпДжованни Симеоне
Главные тренеры
ИталияИньяцио Абате
История личных встреч
08.05.2026Италия — Серия А36-й турТорино2 : 1Сассуоло
21.12.2025Италия — Серия А16-й турСассуоло0 : 1Торино
10.02.2024Италия - Серия А24-й турСассуоло1 : 1Торино
06.11.2023Италия - Серия А11-й турТорино2 : 1Сассуоло
03.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турСассуоло1 : 1Торино
17.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турТорино0 : 1Сассуоло
23.01.2022Италия - Серия А23-й турТорино1 : 1Сассуоло
17.09.2021Италия - Серия А4-й турСассуоло0 : 1Торино
17.03.2021Италия - Серия А24-й турТорино3 : 2Сассуоло
23.10.2020Италия - Серия А5-й турСассуоло3 : 3Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома13
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Лечче13
5
Лига Европы
Аталанта13
6
Лига конференций
Милан13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Венеция10
18
Зона вылета
Дженоа10
19
Зона вылета
Монца10
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сассуоло
0%
Ничья
0%
Торино
0%

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