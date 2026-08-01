Монца - Удинезе 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Удинезе, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Семуэль Пицциньякко
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|3
|зщ
|Лоренсо Луккези
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|24
|пз
|Adam Bakoune
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|80
|пз
|Mathis Mout
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|28
|зщ
|Умар Соле
|23
|пз
|Мергим Войвода
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|11
|пз
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|4
|пз
|Санди Ловрич
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|Иван Юрич
|Коста Руньяич
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 2
|19.10.2022
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 3
|26.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лечче
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0