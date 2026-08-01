22:39 ()
Расписание матчей
Пятница 28 августа
Суббота 29 августа
Свернуть список

Монца - Удинезе 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
29 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Клаудио Аллегрета (Италия);
Монца
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Удинезе, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Удинезе
Удине
13ИталияврСемуэль Пицциньякко
60ИталиязщЭдди Куадио
3ИталиязщЛоренсо Луккези
44ИталиязщАндреа Карбони
24ИталияпзAdam Bakoune
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
80ИталияпзMathis Mout
19ИталияпзСамуэле Биринделли
28ИталияпзАндреа Кольпани
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
9ПортугалиянпГуштаву Варела
40НигерияврМадука Окойе
14ИрландиязщДжеймс Абанква
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
28ФранциязщУмар Соле
23КосовопзМергим Войвода
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
24ПольшапзЯкуб Пётровски
11Кот-д&#039;ИвуарпзХассан Камара
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
4СловенияпзСанди Ловрич
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
11.05.2025Италия — Серия А36-й турУдинезе1 : 2Монца
09.12.2024Италия — Серия А15-й турМонца1 : 2Удинезе
03.02.2024Италия - Серия А23-й турУдинезе0 : 0Монца
29.10.2023Италия - Серия А10-й турМонца1 : 1Удинезе
08.04.2023Италия - Серия АСерия А. 29-й турУдинезе2 : 2Монца
19.10.2022Кубок Италии1/16 финалаУдинезе2 : 3Монца
26.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турМонца1 : 2Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома13
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Лечче13
5
Лига Европы
Аталанта13
6
Лига конференций
Милан13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Венеция10
18
Зона вылета
Дженоа10
19
Зона вылета
Монца10
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монца
0%
Ничья
0%
Удинезе
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close