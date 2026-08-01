Фиорентина - Фрозиноне 29 Августа прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Фрозиноне, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|3
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|Раду Дрэгушин
|6
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|Лука Раньери
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|Жоау Мариу
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|Шер Ндур
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|Николо Фаджоли
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|Марко Брешианини
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|Артюр Атта
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|Франко Мастантуоно
|32
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|Матео Пельегрино
|22
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|Лоренцо Пальмизани
|3
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|Габриэле Кальвани
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|Джорджио Читтадини
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|зщ
|Gabriele Bracaglia
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|16
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|Matteo Cichella
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|Джакомо Кало
|10
|пз
|Романо Шмид
|40
|нп
|Сейду Фини
|9
|нп
|Антонио Раймондо
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
|Фабио Гроссо
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|09.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|20.03.2016
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|01.11.2015
|Италия - Серия А
|11-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лечче
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
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|10
|Удинезе
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|1
|11
|Комо
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|1
|12
|Сассуоло
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|0
|13
|Торино
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|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0