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Фиорентина - Фрозиноне 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
29 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Фиорентина
Фрозиноне

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Фрозиноне, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Фрозиноне
Фрозиноне
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
3РумыниязщРаду Дрэгушин
6ИталиязщЛука Раньери
17ПортугалиязщЖоау Мариу
27ИталияпзШер Ндур
44ИталияпзНиколо Фаджоли
4ИталияпзМарко Брешианини
14ФранцияпзАртюр Атта
30АргентинанпФранко Мастантуоно
32АргентинанпМатео Пельегрино
22ИталияврЛоренцо Пальмизани
3ИталиязщГабриэле Кальвани
2ИталиязщДжорджио Читтадини
79ИталиязщGabriele Bracaglia
30ИталиязщИларио Монтеризи
16ИталияпзMatteo Cichella
14ИталияпзДжакомо Кало
10АвстрияпзРомано Шмид
40ИталиянпСейду Фини
9ИталиянпАнтонио Раймондо
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
11.02.2024Италия - Серия А24-й турФиорентина5 : 1Фрозиноне
28.09.2023Италия - Серия А6-й турФрозиноне1 : 1Фиорентина
07.04.2019Италия - Серия А31-й турФиорентина0 : 1Фрозиноне
09.11.2018Италия - Серия А12-й турФрозиноне1 : 1Фиорентина
20.03.2016Италия - Серия А30-й турФрозиноне0 : 0Фиорентина
01.11.2015Италия - Серия А11-й турФиорентина4 : 1Фрозиноне
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома13
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Лечче13
5
Лига Европы
Аталанта13
6
Лига конференций
Милан13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Венеция10
18
Зона вылета
Дженоа10
19
Зона вылета
Монца10
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Фиорентина
100%
Ничья
0%
Фрозиноне
0%

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