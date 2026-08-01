Ювентус - Парма 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Парма, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|2
|зщ
|Зеки Челик
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Шику Консейсау
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|нп
|Эль Билал Туре
|76
|нп
|Симоне Лонтани
|Лучано Спаллетти
|Карлос Куэста
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 2
|21.04.2021
|Италия - Серия А
|32-й тур
|3 : 1
|19.12.2020
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 4
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Италия - Серия А
|22-й тур
|3 : 3
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лечче
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Венеция
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0