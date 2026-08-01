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Ювентус - Парма 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
29 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Ювентус
Парма

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Парма, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Парма
Парма
23ИталияврКарло Пинсольо
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
6АнглиязщЛлойд Келли
2ТурциязщЗеки Челик
5ИталияпзМануэль Локателли
12БразилияпзДуглас Луис
7ПортугалияпзШику Консейсау
22СШАпзУэстон Маккенни
10ТурцияпзКенан Йылдыз
9ФранциянпРандаль Коло Муани
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
37АргентиназщМарьяно Тройло
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
47СенегалпзАбду-Салам Конате
32АргентинапзКристиан Ордоньес
16БельгияпзМандела Кейта
19МалинпЭль Билал Туре
76ИталиянпСимоне Лонтани
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
01.02.2026Италия — Серия А23-й турПарма1 : 4Ювентус
24.08.2025Италия — Серия А1-й турЮвентус2 : 0Парма
23.04.2025Италия — Серия А33-й турПарма1 : 0Ювентус
30.10.2024Италия — Серия А10-й турЮвентус2 : 2Парма
21.04.2021Италия - Серия А32-й турЮвентус3 : 1Парма
19.12.2020Италия - Серия А13-й турПарма0 : 4Ювентус
19.01.2020Италия - Серия А20-й турЮвентус2 : 1Парма
24.08.2019Италия - Серия А1-й турПарма0 : 1Ювентус
02.02.2019Италия - Серия А22-й турЮвентус3 : 3Парма
01.09.2018Италия - Серия А3-й турПарма1 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома13
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Лечче13
5
Лига Европы
Аталанта13
6
Лига конференций
Милан13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Венеция10
18
Зона вылета
Дженоа10
19
Зона вылета
Монца10
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ювентус
100%
Ничья
0%
Парма
0%

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