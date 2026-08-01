Унион - Айнтрахт Ф 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|31
|вр
|Матео Раб
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|15
|зщ
|Том Роте
|11
|пз
|Чон У Ён
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|9
|пз
|Ливан Бурджу
|29
|нп
|Эммануэль Латте Лат
|27
|нп
|Марин Любичич
|40
|вр
|Кауа Сантос
|2
|зщ
|Элиас Баум
|4
|зщ
|Робин Кох
|5
|зщ
|Отавио Фернандес
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|29
|пз
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
|27
|пз
|Марио Гётце
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|42
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|Адольф Хюттер
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|0
|0
|7
|Падерборн 07
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0