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Унион - Айнтрахт Ф 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
29 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Унион
Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
31ГерманияврМатео Раб
18ХорватиязщЙосип Юранович
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4БельгиязщЗено ван ден Босх
15ГерманиязщТом Роте
11Южная КореяпзЧон У Ён
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
8ТуниспзРани Хедира
9ГерманияпзЛиван Бурджу
29Кот-д&#039;ИвуарнпЭммануэль Латте Лат
27ХорватиянпМарин Любичич
40БразилияврКауа Сантос
2ГерманиязщЭлиас Баум
4ГерманиязщРобин Кох
5БразилиязщОтавио Фернандес
26ЯпониязщКэйта Косуги
29МароккопзАюб Амаймуни-Эчгуяб
27ГерманияпзМарио Гётце
25НигерияпзРафаэль Оньедика
42ТурцияпзДжан Узун
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
06.02.2026Германия — Бундеслига21-й турУнион1 : 1Айнтрахт Ф
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф3 : 4Унион
09.03.2025Германия — Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф1 : 2Унион
27.10.2024Германия — Бундеслига8-й турУнион1 : 1Айнтрахт Ф
30.03.2024Германия — Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф0 : 0Унион
04.11.2023Германия — Бундеслига10-й турУнион0 : 3Айнтрахт Ф
04.04.2023Кубок Германии1/4 финалаАйнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023Германия — Бундеслига25-й турУнион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022Германия — Бундеслига8-й турАйнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022Германия - Бундеслига30-й турУнион2 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Унион
0%
Ничья
0%
Айнтрахт Ф
0%

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