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РБ Лейпциг - Боруссия М 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
29 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
РБ Лейпциг
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
10ГерманияпзБраян Груда
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
11БельгиянпЖоан Бакайоко
27ФранциянпТидиам Гомис
7НорвегиянпАнтонио Нуса
1ГерманияврМориц Николас
14ЯпониязщДаики Хасиока
6ЯпониязщКо Итакура
4ИндонезиязщКевин Дикс
26ГерманиязщЛукас Ульрих
16ГерманияпзФилипп Зандер
7АвстрияпзКевин Штёгер
36ГерманияпзВаэль Мохиа
38ШвецияпзУго Болин
25ГерманияпзРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
ПольшаЭуген Богуслав Полански
История личных встреч
11.04.2026Германия — Бундеслига29-й турРБ Лейпциг1 : 0Боруссия М
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБоруссия М0 : 0РБ Лейпциг
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБоруссия М1 : 0РБ Лейпциг
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турРБ Лейпциг0 : 0Боруссия М
17.02.2024Германия — Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
23.09.2023Германия — Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1РБ Лейпциг
11.03.2023Германия — Бундеслига24-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия М
17.09.2022Германия — Бундеслига7-й турБоруссия М3 : 0РБ Лейпциг
02.05.2022Германия - Бундеслига32-й турБоруссия М3 : 1РБ Лейпциг
11.12.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
РБ Лейпциг
0%
Ничья
0%
Боруссия М
0%

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