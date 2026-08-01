РБ Лейпциг - Боруссия М 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия М, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Браян Груда
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|27
|нп
|Тидиам Гомис
|7
|нп
|Антонио Нуса
|1
|вр
|Мориц Николас
|14
|зщ
|Даики Хасиока
|6
|зщ
|Ко Итакура
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|38
|пз
|Уго Болин
|25
|пз
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|Мартин Гастон Демикелис
|Эуген Богуслав Полански
|11.04.2026
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|11.03.2023
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|02.05.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|0
|0
|7
|Падерборн 07
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0