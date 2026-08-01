22:40 ()
Расписание матчей
Пятница 28 августа
Суббота 29 августа
Свернуть список

Эльверсберг - Байер 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия), вместимость: 11150
29 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Эльверсберг
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльверсберг - Байер, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Урсафарм-Арена ан дер Кайзерлинде (Шпизен-Эльверсберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Байер
Леверкузен
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
40ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
39СШАпзКоул Кэмпбелл
24ГерманиянпЛука Шнелльбахер
1НидерландыврМарк Флеккен
17ИспаниязщЛукас Васкес
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
23НигериянпНейтан Телла
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаБайер3 : 0Эльверсберг
30.07.2022Кубок Германии1-й раундЭльверсберг4 : 3Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эльверсберг
0%
Ничья
0%
Байер
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close