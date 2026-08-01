Майнц - Падерборн 07 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Падерборн 07, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Штефан Пош
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|пз
|Антони Каси
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|6
|пз
|Каисю Сано
|10
|пз
|Надим Амири
|2
|пз
|Филипп Мвене
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Филлип Тиц
|15
|вр
|Науэль Ноль
|21
|зщ
|Jano ter Horst
|25
|зщ
|Тьярк Шеллер
|22
|зщ
|Маттес Хансен
|17
|пз
|Лорин Курда
|28
|пз
|Лаурин Ульрих
|5
|пз
|Сантьяго Кастаньеда
|23
|пз
|Рафаэль Обермайр
|19
|нп
|Albert Millgramm
|30
|нп
|Стефано Марино
|40
|нп
|Габриэль Видович
|Урс Фишер
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|31.01.2015
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|5 : 0
|24.08.2014
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|0
|0
|7
|Падерборн 07
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0