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Майнц - Падерборн 07 29 Августа прямая трансляция

Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
29 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Майнц
Падерборн 07

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Падерборн 07, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Падерборн 07
Падерборн
27ГерманияврРобин Центнер
21ГерманиязщДанни да Коста
4АвстриязщШтефан Пош
31ГерманиязщДоминик Кор
19ФранцияпзАнтони Каси
7Южная КореяпзЛи Чжэ Сун
6ЯпонияпзКаисю Сано
10ГерманияпзНадим Амири
2АвстрияпзФилипп Мвене
23СуринамнпШеральдо Бекер
9ГерманиянпФиллип Тиц
15ГерманияврНауэль Ноль
21ГерманиязщJano ter Horst
25ГерманиязщТьярк Шеллер
22ГерманиязщМаттес Хансен
17ГерманияпзЛорин Курда
28ГерманияпзЛаурин Ульрих
5СШАпзСантьяго Кастаньеда
23ФилиппиныпзРафаэль Обермайр
19ГерманиянпAlbert Millgramm
30ГерманиянпСтефано Марино
40ХорватиянпГабриэль Видович
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турМайнц2 : 0Падерборн 07
05.10.2019Германия - Бундеслига7-й турПадерборн 071 : 2Майнц
31.01.2015Германия - Бундеслига18-й турМайнц5 : 0Падерборн 07
24.08.2014Германия - Бундеслига1-й турПадерборн 072 : 2Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Майнц
0%
Ничья
0%
Падерборн 07
0%

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