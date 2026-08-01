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Кёльн - Хоффенхайм 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
29 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Кёльн
Хоффенхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Хоффенхайм
Зинсхайм
1ГерманияврМарвин Швебе
17БельгиязщАлессио Кастро-Монтес
22АнглиязщДжахмай Симпсон-Пьюзи
24ГрузиязщЛука Лочошвили
14ГаназщГидеон Менса
8ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
6ТуниспзЭллиес Скири
37ГерманияпзЛинтон Майна
30ГерманияпзМариус Бюльтер
10ГерманияпзСаид Эль-Мала
9ГерманиянпРагнар Ахе
1ГерманияврОливер Бауман
34ЧехиязщВладимир Цоуфал
5ТурциязщОзан Кабак
21КосовозщАльбиан Хайдари
39НидерландызщМатс Ротс
17БельгияпзНатан Де Кат
7КосовопзЛеон Авдуллаху
18НидерландыпзВаутер Бюргер
14ДаниянпАдам Дагим
10ЧехиянпАдам Гложек
8АвстриянпПатрик Виммер
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
21.02.2026Германия — Бундеслига23-й турКёльн2 : 2Хоффенхайм
03.10.2025Германия — Бундеслига6-й турХоффенхайм0 : 1Кёльн
11.02.2024Германия — Бундеслига21-й турХоффенхайм1 : 1Кёльн
16.09.2023Германия — Бундеслига4-й турКёльн1 : 3Хоффенхайм
22.04.2023Германия — Бундеслига29-й турХоффенхайм1 : 3Кёльн
30.10.2022Германия — Бундеслига12-й турКёльн1 : 1Хоффенхайм
06.03.2022Германия - Бундеслига25-й турКёльн0 : 1Хоффенхайм
15.10.2021Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм5 : 0Кёльн
24.01.2021Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм3 : 0Кёльн
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турКёльн2 : 3Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кёльн
0%
Ничья
0%
Хоффенхайм
0%

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