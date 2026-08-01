Кёльн - Хоффенхайм 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Марвин Швебе
|17
|зщ
|Алессио Кастро-Монтес
|22
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|24
|зщ
|Лука Лочошвили
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|6
|пз
|Эллиес Скири
|37
|пз
|Линтон Майна
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|9
|нп
|Рагнар Ахе
|1
|вр
|Оливер Бауман
|34
|зщ
|Владимир Цоуфал
|5
|зщ
|Озан Кабак
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|39
|зщ
|Матс Ротс
|17
|пз
|Натан Де Кат
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|14
|нп
|Адам Дагим
|10
|нп
|Адам Гложек
|8
|нп
|Патрик Виммер
|Кристиан Ильцер
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|11.02.2024
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|22.04.2023
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2022
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|15.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 0
|24.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 0
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|0
|0
|7
|Падерборн 07
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0