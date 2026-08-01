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Боруссия Д - Гамбург 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
29 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Боруссия Д
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Гамбург, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
21.03.2026Германия — Бундеслига27-й турБоруссия Д3 : 2Гамбург
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турГамбург1 : 1Боруссия Д
10.02.2018Германия - Бундеслига22-й турБоруссия Д2 : 0Гамбург
20.09.2017Германия - Бундеслига5-й турГамбург0 : 3Боруссия Д
04.04.2017Германия - Бундеслига27-й турБоруссия Д3 : 0Гамбург
05.11.2016Германия - Бундеслига10-й турГамбург2 : 5Боруссия Д
17.04.2016Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д3 : 0Гамбург
20.11.2015Германия - Бундеслига13-й турГамбург3 : 1Боруссия Д
07.03.2015Германия - Бундеслига24-й турГамбург0 : 0Боруссия Д
04.10.2014Германия - Бундеслига7-й турБоруссия Д0 : 1Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Байер00
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
4
Лига чемпионов
Эльверсберг00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Аугсбург00
7 Падерборн 0700
8 Вердер00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Шальке-0400
17
Зона вылета
Штутгарт00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Боруссия Д
100%
Ничья
0%
Гамбург
0%

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