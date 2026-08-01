Боруссия Д - Гамбург 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Гамбург, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Нико Ковач
|21.03.2026
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|10.02.2018
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|20.09.2017
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|04.04.2017
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 0
|05.11.2016
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 5
|17.04.2016
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 0
|20.11.2015
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|07.03.2015
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|04.10.2014
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Аугсбург
|0
|0
|7
|Падерборн 07
|0
|0
|8
|Вердер
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Шальке-04
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0