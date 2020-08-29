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Страсбург - Ланс 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
29 Августа 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция)
Страсбург
Ланс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
1ДанияврФилип Йоргенсен
22Кот-д&#039;ИвуарзщГела Дуэ
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
16ШвециязщДженезис Антви
23ПортугалияпзДиогу де Соуза
21СенегалпзПап Диоп
7АнглияпзСамуэль Амо-Амейо
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
80МароккопзЖессим Яссин
14ФранциянпСеку Мара
40ФранцияврРобен Риссер
3ПольшазщМайк Навроцкий
31ФранциязщСулейман Саньян
14ФранциязщМатьё Юдоль
23Саудовская АравияпзСауд Абдулхамид
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
8АлжирпзЯссин Титрауи
22ПольшапзМихал Скурась
10ФранцияпзФлорьян Товен
29ХорватияпзФраньо Иванович
19СенегалнпАбдалла Сима
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
27.02.2026Франция — Лига 124-й турСтрасбург1 : 1Ланс
22.11.2025Франция — Лига 113-й турЛанс1 : 0Страсбург
16.02.2025Франция — Лига 122-й турЛанс0 : 2Страсбург
06.10.2024Франция — Лига 17-й турСтрасбург2 : 2Ланс
10.02.2024Франция - Лига 121-й турЛанс3 : 1Страсбург
29.09.2023Франция - Лига 17-й турСтрасбург0 : 1Ланс
07.04.2023Франция - Лига 130-й турЛанс2 : 1Страсбург
11.01.2023Франция - Лига 118-й турСтрасбург2 : 2Ланс
03.04.2022Франция - Лига 130-й турСтрасбург1 : 0Ланс
22.09.2021Франция - Лига 17-й турЛанс0 : 1Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
Ланс13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Брест11
7 ПСЖ11
8 Ле-Ман11
9 Ренн11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Гавр10
15 Анже10
16
Стыковая зона
Тулуза10
17
Зона вылета
Осер10
18
Зона вылета
Страсбург10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Страсбург
0%
Ничья
0%
Ланс
0%

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