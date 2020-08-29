Страсбург - Ланс 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Ланс, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|21
|пз
|Пап Диоп
|7
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
|80
|пз
|Жессим Яссин
|14
|нп
|Секу Мара
|40
|вр
|Робен Риссер
|3
|зщ
|Майк Навроцкий
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|22
|пз
|Михал Скурась
|10
|пз
|Флорьян Товен
|29
|пз
|Франьо Иванович
|19
|нп
|Абдалла Сима
|Дино Топпмёллер
|27.02.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|07.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Брест
|1
|1
|7
|ПСЖ
|1
|1
|8
|Ле-Ман
|1
|1
|9
|Ренн
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Гавр
|1
|0
|15
|Анже
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Осер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|1
|0