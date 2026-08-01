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Лорьян - Труа 29 Августа прямая трансляция

Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
29 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Аззедин Суйфи (Франция);
Лорьян
Труа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Труа, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Труа
Труа
38ШвейцарияврИвон Мвого
20ГвинеязщДембо Силла
3ТунисзщМонтассар Тальби
32ГаназщНатаниэль Аджей
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
33ФранцияпзГабен Бернардо
42Кот-д&#039;ИвуарнпМамаду Коне
33АвстралияврПатрик Бич
31ФранциязщNoah Donkor
6ФранциязщАдриан Монфрей
4Кот-д&#039;ИвуарзщЖуниор Диас
3ФранциязщAnis Ouzenadji
11ФранцияпзИрон Гомис
8СенегалпзМухамед Диоп
22ФранцияпзЮго Пикар
10ФранцияпзMerwan Ifnaou
7ФранцияпзКандет Диавара
20ФранциянпРено Рипар
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияАлександр Дюжо (и.о.)
История личных встреч
14.02.2025Франция — Лига 223-й турТруа0 : 1Лорьян
06.12.2024Франция — Лига 215-й турЛорьян2 : 0Труа
12.03.2023Франция - Лига 127-й турЛорьян2 : 0Труа
23.10.2022Франция - Лига 112-й турТруа2 : 2Лорьян
21.05.2022Франция - Лига 138-й турЛорьян1 : 1Труа
01.12.2021Франция - Лига 116-й турТруа2 : 0Лорьян
26.10.2019Франция - Лига 212-й турЛорьян0 : 1Труа
19.04.2019Франция - Лига 233-й турЛорьян0 : 3Труа
23.11.2018Франция - Лига 215-й турТруа2 : 0Лорьян
28.05.2017Франция - Переходные матчиПереходные матчиЛорьян0 : 0Труа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
Ланс13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Брест11
7 ПСЖ11
8 Ле-Ман11
9 Ренн11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Гавр10
15 Анже10
16
Стыковая зона
Тулуза10
17
Зона вылета
Осер10
18
Зона вылета
Страсбург10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лорьян
0%
Ничья
0%
Труа
0%

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