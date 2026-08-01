Лорьян - Труа 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Труа, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|38
|вр
|Ивон Мвого
|20
|зщ
|Дембо Силла
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|33
|пз
|Габен Бернардо
|42
|нп
|Мамаду Коне
|33
|вр
|Патрик Бич
|31
|зщ
|Noah Donkor
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|3
|зщ
|Anis Ouzenadji
|11
|пз
|Ирон Гомис
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|22
|пз
|Юго Пикар
|10
|пз
|Merwan Ifnaou
|7
|пз
|Кандет Диавара
|20
|нп
|Рено Рипар
|Оливье Панталони
|Александр Дюжо (и.о.)
|14.02.2025
|Франция — Лига 2
|23-й тур
|0 : 1
|06.12.2024
|Франция — Лига 2
|15-й тур
|2 : 0
|12.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|26.10.2019
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|0 : 1
|19.04.2019
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|0 : 3
|23.11.2018
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|2 : 0
|28.05.2017
|Франция - Переходные матчи
|Переходные матчи
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Брест
|1
|1
|7
|ПСЖ
|1
|1
|8
|Ле-Ман
|1
|1
|9
|Ренн
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Гавр
|1
|0
|15
|Анже
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Осер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|1
|0