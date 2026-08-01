Лион - Гавр 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Реми Дескамп
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|76
|зщ
|Мохамед Уэдраого
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|39
|пз
|Матис де Карвалью
|99
|пз
|Ноа Нарти
|26
|нп
|Каиль Будаш
|45
|нп
|Реми Имбер
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
|77
|вр
|Лионель Мпаси-Нзо
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|15
|зщ
|Аюму Сэко
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|12
|зщ
|Элиас Йелерт
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|6
|пз
|Джуниор Мванга
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|Паулу Фонсека
|Дидье Дигар
|15.03.2026
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|20.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 4
|14.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 0
|15.02.2009
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|20.09.2008
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Брест
|1
|1
|7
|ПСЖ
|1
|1
|8
|Ле-Ман
|1
|1
|9
|Ренн
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Гавр
|1
|0
|15
|Анже
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Осер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|1
|0