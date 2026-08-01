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Лион - Гавр 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
29 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Лион
Гавр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Гавр, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Гавр
Гавр
40ФранцияврРеми Дескамп
13ШвейцариязщЗакари Атекаме
20АвстриязщФеликс Бахер
22АнголазщКлинтон Мата
76Буркина-ФасозщМохамед Уэдраого
2ДанияпзМадс Бидструп
39ПортугалияпзМатис де Карвалью
99ДанияпзНоа Нарти
26АлжирнпКаиль Будаш
45ФранциянпРеми Имбер
24БельгиянпЖюльен Дюранвиль
77ДР КонговрЛионель Мпаси-Нзо
32ФранциязщТимоте Пембеле
15ЯпониязщАюму Сэко
23ФранциязщВенсан Сассо
13МализщФоде Дукур
12ДаниязщЭлиас Йелерт
26ФранцияпзСаймон Эбоног
6ФранцияпзДжуниор Мванга
14ФранцияпзРассул Ндиайе
7МароккопзАмир Ричардсон
25ТанзаниянпМбвана Саматта
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
15.03.2026Франция — Лига 126-й турГавр0 : 0Лион
14.12.2025Франция — Лига 116-й турЛион1 : 0Гавр
16.03.2025Франция — Лига 126-й турЛион4 : 2Гавр
20.10.2024Франция — Лига 18-й турГавр0 : 4Лион
14.01.2024Франция - Лига 118-й турГавр3 : 1Лион
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛион0 : 0Гавр
15.02.2009Франция - Лига 124-й турЛион3 : 1Гавр
20.09.2008Франция - Лига 16-й турГавр0 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
Ланс13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Брест11
7 ПСЖ11
8 Ле-Ман11
9 Ренн11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Гавр10
15 Анже10
16
Стыковая зона
Тулуза10
17
Зона вылета
Осер10
18
Зона вылета
Страсбург10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Лион
100%
Ничья
0%
Гавр
0%

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