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Брест - Тулуза 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
29 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Брест
Тулуза

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Тулуза
Тулуза
1НорвегияврЭгиль Сельвик
70ФранциязщКенни Лала
71ФранциязщРафаэль Ле Ген
2ФранциязщБрэдли Локо
29ФранцияпзЛука Тусар
13ФранцияпзЖорис Шотар
7БельгияпзЖозеф Бёнде
23МалипзКамори Думбия
9СенегалпзПате Мбуп
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
16ФранцияврГийом Рест
94ФранциязщIsmail Diallo
3СШАзщМарк Маккензи
2ДаниязщРасмус Николайсен
12Кот-д&#039;ИвуарзщChrist Tape
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
31ГерманияпзНиклас Шмидт
8ДанияпзТомас Йёргенсен
10ФранцияпзЯнн Гбоу
7АргентинанпХулиан Виньоло
9АргентинанпСантьяго Идальго
Главные тренеры
ДанияЙенс Бертел Аску
История личных встреч
25.01.2026Франция — Лига 119-й турБрест0 : 2Тулуза
24.08.2025Франция — Лига 12-й турТулуза2 : 0Брест
30.03.2025Франция — Лига 127-й турТулуза2 : 4Брест
22.09.2024Франция — Лига 15-й турБрест2 : 0Тулуза
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3Брест
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1Тулуза
02.04.2023Франция - Лига 129-й турБрест3 : 1Тулуза
15.01.2023Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 1Брест
11.01.2020Франция - Лига 120-й турТулуза2 : 5Брест
10.08.2019Франция - Лига 11-й турБрест1 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
Ланс13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Брест11
7 ПСЖ11
8 Ле-Ман11
9 Ренн11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Гавр10
15 Анже10
16
Стыковая зона
Тулуза10
17
Зона вылета
Осер10
18
Зона вылета
Страсбург10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брест
0%
Ничья
0%
Тулуза
0%

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