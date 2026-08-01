Брест - Тулуза 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Тулуза, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
|71
|зщ
|Рафаэль Ле Ген
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
|23
|пз
|Камори Думбия
|9
|пз
|Пате Мбуп
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|31
|пз
|Никлас Шмидт
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|10
|пз
|Янн Гбоу
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
|Йенс Бертел Аску
|25.01.2026
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Брест
|1
|1
|7
|ПСЖ
|1
|1
|8
|Ле-Ман
|1
|1
|9
|Ренн
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Гавр
|1
|0
|15
|Анже
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Осер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|1
|0