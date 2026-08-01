Осер - Анже 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Анже, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|27
|зщ
|Ламин Си
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|35
|зщ
|Эликия Легро
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|46
|пз
|Артур Пьедфор
|5
|пз
|Кевин Дануа
|77
|нп
|Аристид Зоссу
|21
|нп
|Ромен Февр
|1
|вр
|Антони Лопеш
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|10
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|18
|нп
|Джим Аллевина
|26
|нп
|Антони Бермон
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|03.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|10.02.2024
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|2 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Брест
|1
|1
|7
|ПСЖ
|1
|1
|8
|Ле-Ман
|1
|1
|9
|Ренн
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Гавр
|1
|0
|15
|Анже
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Осер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|1
|0