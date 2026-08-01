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Осер - Анже 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
29 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Осер
Анже

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Анже, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Анже
Анже
23МавританияврМамаду Диоп
27ФранциязщЛамин Си
20Кот-д&#039;ИвуарзщСинали Дьоманде
35ФранциязщЭликия Легро
92Кот-д&#039;ИвуарзщКлеман Акпа
10КамерунпзДэнни Намасо
8ФранцияпзНауиру Ахамада
46БельгияпзАртур Пьедфор
5ФранцияпзКевин Дануа
77Кот-д&#039;ИвуарнпАристид Зоссу
21ФранциянпРомен Февр
1ПортугалияврАнтони Лопеш
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
14МароккопзЯссин Белькдим
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
10МароккопзМохамед Амин Сбаи
18ГабоннпДжим Аллевина
26ФранциянпАнтони Бермон
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
БельгияУильям Стилл
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
История личных встреч
03.05.2026Франция — Лига 132-й турОсер3 : 1Анже
09.11.2025Франция — Лига 112-й турАнже2 : 0Осер
19.01.2025Франция — Лига 118-й турАнже2 : 0Осер
24.11.2024Франция — Лига 112-й турОсер1 : 0Анже
10.02.2024Франция - Лига 224-й турОсер1 : 0Анже
19.08.2023Франция - Лига 23-й турАнже2 : 2Осер
12.02.2023Франция - Лига 123-й турАнже1 : 1Осер
14.08.2022Франция - Лига 12-й турОсер2 : 2Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель13
2
Лига чемпионов
Ланс13
3
Лига чемпионов
Лилль13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Брест11
7 ПСЖ11
8 Ле-Ман11
9 Ренн11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Гавр10
15 Анже10
16
Стыковая зона
Тулуза10
17
Зона вылета
Осер10
18
Зона вылета
Страсбург10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Осер
0%
Ничья
0%
Анже
0%

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