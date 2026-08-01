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Алверка - Санта-Клара 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Алверка
Санта-Клара

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Санта-Клара, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Санта-Клара
Понта-Делгада
История личных встреч
21.02.2026Португалия — Примейра23-й турАлверка1 : 1Санта-Клара
20.09.2025Португалия — Примейра6-й турСанта-Клара2 : 1Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту39
2
Лига чемпионов
Спортинг37
3
Лига чемпионов
Маритиму37
4
Лига Европы
Санта-Клара37
5
Лига конференций
Арока36
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве33
11 Эштрела22
12 Академику32
13 Брага11
14 Фамаликан31
15 Морейренсе21
16
Стыковая зона
Эшторил31
17
Зона вылета
Алверка31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Алверка
0%
Ничья
0%
Санта-Клара
0%

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