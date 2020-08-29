Арока - Маритиму 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Маритиму, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Митчелл ван дер Гаг
|08.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 1
|14.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 3
|13.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 2
|19.03.2017
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|30.10.2016
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|24.04.2016
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|19.12.2015
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|4 : 1
|03.05.2015
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|21.12.2014
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|3
|7
| 5
Лига конференций
|Арока
|3
|6
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|3
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Академику
|3
|2
|13
|Брага
|1
|1
|14
|Фамаликан
|3
|1
|15
|Морейренсе
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Алверка
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0