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Академику - Порту 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Академику
Порту

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Порту, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Академику
Визеу
Порту
Порту
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
08.02.2023Кубок Португалии1/4 финалаАкадемику0 : 1Порту
25.01.2023Португалия - Кубок лиги1/2 финалаПорту3 : 0Академику
12.02.2020Кубок Португалии1/2 финала. 2-й матчПорту3 : 0Академику
04.02.2020Кубок Португалии1/2 финала. 1-й матчАкадемику1 : 1Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту39
2
Лига чемпионов
Спортинг37
3
Лига чемпионов
Маритиму37
4
Лига Европы
Санта-Клара37
5
Лига конференций
Арока36
6 Жил Висенте26
7 Бенфика24
8 Насьонал34
9 Витория Гимарайнш33
10 Риу Аве33
11 Эштрела22
12 Академику32
13 Брага11
14 Фамаликан31
15 Морейренсе21
16
Стыковая зона
Эшторил31
17
Зона вылета
Алверка31
18
Зона вылета
Каза Пия30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Академику
0%
Ничья
0%
Порту
0%

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