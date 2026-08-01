Академику - Порту 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Академику - Порту, которое состоится 29 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франческо Фариоли
|08.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|25.01.2023
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 0
|12.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|04.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Маритиму
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|3
|7
| 5
Лига конференций
|Арока
|3
|6
|6
|Жил Висенте
|2
|6
|7
|Бенфика
|2
|4
|8
|Насьонал
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Риу Аве
|3
|3
|11
|Эштрела
|2
|2
|12
|Академику
|3
|2
|13
|Брага
|1
|1
|14
|Фамаликан
|3
|1
|15
|Морейренсе
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Алверка
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|3
|0