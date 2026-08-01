22:42 ()
Расписание матчей
Пятница 28 августа
Суббота 29 августа
Свернуть список

Эксельсиор - Спарта 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Эксельсиор
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Спарта, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
17.05.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 34-й турСпарта2 : 3Эксельсиор
14.09.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турЭксельсиор0 : 1Спарта
17.02.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турСпарта4 : 2Эксельсиор
01.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турЭксельсиор2 : 1Спарта
05.03.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турЭксельсиор1 : 4Спарта
14.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турСпарта1 : 0Эксельсиор
21.01.2018Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 19-й турСпарта2 : 3Эксельсиор
21.10.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турЭксельсиор1 : 1Спарта
07.04.2017Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турСпарта2 : 3Эксельсиор
19.11.2016Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турЭксельсиор3 : 2Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген36
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта34
8 Фортуна34
9 Херенвен34
10 Эксельсиор23
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эксельсиор
0%
Ничья
0%
Спарта
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close