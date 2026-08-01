АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Джозеф Остинг
|23.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|21.04.2025
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 4
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1
|25.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 4
|07.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Гоу Эхед Иглс
|3
|7
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|3
|7
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|3
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|4
|8
|Фортуна
|3
|4
|9
|Херенвен
|3
|4
|10
|Эксельсиор
|2
|3
|11
|НЕК Неймеген
|2
|3
|12
|Твенте
|2
|3
|13
|Телстар
|2
|3
|14
|ПЕК Зволле
|3
|3
|15
|Утрехт
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|2
|0
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|3
|0