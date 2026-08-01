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АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс 29 Августа прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
29 Августа 2026 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Гоу Эхед Иглс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
23.04.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс0 : 0АЗ Алкмар
07.12.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 15-й турАЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
04.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турГоу Эхед Иглс0 : 3АЗ Алкмар
21.04.2025Кубок НидерландовФиналАЗ Алкмар1 : 1 2 : 4Гоу Эхед Иглс
27.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турАЗ Алкмар2 : 2Гоу Эхед Иглс
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турГоу Эхед Иглс0 : 3АЗ Алкмар
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАЗ Алкмар5 : 1Гоу Эхед Иглс
25.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турГоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
07.08.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 1-й турАЗ Алкмар2 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турГоу Эхед Иглс1 : 4АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген36
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта34
8 Фортуна34
9 Херенвен34
10 Эксельсиор23
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АЗ Алкмар
0%
Ничья
0%
Гоу Эхед Иглс
0%

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