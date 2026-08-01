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ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 29 Августа прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
29 Августа 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Хендрик-Идо-Амбахт, Нидерланды);
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НЕК Неймеген, которое состоится 29 Августа 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
24.01.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турНЕК Неймеген2 : 1ПЕК Зволле
25.10.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турПЕК Зволле2 : 2НЕК Неймеген
11.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 18-й турПЕК Зволле0 : 1НЕК Неймеген
29.10.2024Кубок Нидерландов1-й раундНЕК Неймеген4 : 3 ДВПЕК Зволле
24.08.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турНЕК Неймеген1 : 0ПЕК Зволле
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турНЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
09.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 15-й турПЕК Зволле1 : 3НЕК Неймеген
05.02.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 21-й турПЕК Зволле1 : 1НЕК Неймеген
20.08.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 2-й турНЕК Неймеген2 : 0ПЕК Зволле
19.12.2017Кубок Нидерландов1/8 финалаПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар39
2
Лига чемпионов
Гоу Эхед Иглс37
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен37
4
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген36
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта34
8 Фортуна34
9 Херенвен34
10 Эксельсиор23
11 НЕК Неймеген23
12 Твенте23
13 Телстар23
14 ПЕК Зволле33
15 Утрехт31
16
Стыковая зона
Виллем II20
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг30
18
Зона вылета
Камбюр30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПЕК Зволле
0%
Ничья
0%
НЕК Неймеген
0%

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