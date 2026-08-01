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Галатасарай - Гёзтепе 29 Августа прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
29 Августа 2026 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 3-й тур
Галатасарай
Гёзтепе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Гёзтепе, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Гёзтепе
Измир
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Болгария Станимир Стойлов
История личных встреч
08.04.2026 Турция — Суперлига 27-й тур Гёзтепе1 : 3Галатасарай
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай3 : 1Гёзтепе
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Гёзтепе0 : 2Галатасарай
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай2 : 1Гёзтепе
21.02.2022 Турция - Суперлига 26-й тур Гёзтепе2 : 3Галатасарай
26.09.2021 Турция - Суперлига 7-й тур Галатасарай2 : 1Гёзтепе
17.04.2021 Турция - Суперлига 35-й тур Гёзтепе1 : 3Галатасарай
22.12.2020 Турция - Суперлига 14-й тур Галатасарай3 : 1Гёзтепе
18.07.2020 Турция - Суперлига 33-й тур Галатасарай3 : 1Гёзтепе
21.12.2019 Турция - Суперлига 16-й тур Гёзтепе2 : 1Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Генчлербирлиги26
2
Лига чемпионов
Трабзонспор24
3
Лига Европы
Газиантеп24
4
Лига конференций
Аланьяспор24
5 Касымпаша24
6 Галатасарай24
7 Самсунспор24
8 Истанбул Башакшехир23
9 Коджаэлиспор23
10 Фенербахче23
11 Бешикташ23
12 Ризеспор23
13 Амед23
14 Гёзтепе21
15 Чорум21
16
Зона вылета
Эюпспор20
17
Зона вылета
Коньяспор20
18
Зона вылета
Эрзурумспор20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Галатасарай
0%
Ничья
0%
Гёзтепе
0%

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