Галатасарай - Гёзтепе 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Гёзтепе, которое состоится 29 Августа 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Окан Бурук
|Станимир Стойлов
|08.04.2026
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|21.02.2022
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 1
|17.04.2021
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 3
|22.12.2020
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|18.07.2020
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|3 : 1
|21.12.2019
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Генчлербирлиги
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|2
|4
| 3
Лига Европы
|Газиантеп
|2
|4
| 4
Лига конференций
|Аланьяспор
|2
|4
|5
|Касымпаша
|2
|4
|6
|Галатасарай
|2
|4
|7
|Самсунспор
|2
|4
|8
|Истанбул Башакшехир
|2
|3
|9
|Коджаэлиспор
|2
|3
|10
|Фенербахче
|2
|3
|11
|Бешикташ
|2
|3
|12
|Ризеспор
|2
|3
|13
|Амед
|2
|3
|14
|Гёзтепе
|2
|1
|15
|Чорум
|2
|1
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Коньяспор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Эрзурумспор
|2
|0