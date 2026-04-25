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Динамо Мн - Барановичи 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
29 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Динамо Мн
Барановичи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Барановичи, которое состоится 29 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Барановичи
Барановичи
История личных встреч
25.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Барановичи2 : 3Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1737
2
Лига конференций
Динамо Мн1636
3
Лига конференций
МЛ Витебск1635
4 Динамо-Брест1931
5 Гомель1930
6 Витебск1929
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи1918
13 Белшина1715
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1810
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Динамо Мн
100%
Ничья
0%
Барановичи
0%

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