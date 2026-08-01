Динамо-Брест - МЛ Витебск 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - МЛ Витебск, которое состоится 29 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25.04.2026
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|15.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|08.03.2026
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 2
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|17
|37
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|16
|36
| 3
Лига конференций
|МЛ Витебск
|16
|35
|4
|Динамо-Брест
|19
|31
|5
|Гомель
|19
|30
|6
|Витебск
|19
|29
|7
|Минск
|19
|28
|8
|Неман
|18
|27
|9
|Торпедо-БелАЗ
|18
|24
|10
|Славия-Мозырь
|18
|22
|11
|Арсенал Дз
|19
|21
|12
|Барановичи
|19
|18
|13
|Белшина
|17
|15
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|17
|14
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|18
|10