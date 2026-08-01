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Неман - Славия-Мозырь 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
29 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Неман
Славия-Мозырь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Славия-Мозырь, которое состоится 29 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
24.04.2026 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Славия-Мозырь0 : 0Неман
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь2 : 1Неман
31.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Неман1 : 2Славия-Мозырь
29.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
12.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Славия-Мозырь0 : 1Неман
05.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь0 : 2Неман
01.11.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман1 : 0Славия-Мозырь
10.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Неман1 : 0Славия-Мозырь
09.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Неман2 : 0Славия-Мозырь
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Славия-Мозырь1 : 1Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1737
2
Лига конференций
Динамо Мн1636
3
Лига конференций
МЛ Витебск1635
4 Динамо-Брест1931
5 Гомель1930
6 Витебск1929
7 Минск1928
8 Неман1827
9 Торпедо-БелАЗ1824
10 Славия-Мозырь1822
11 Арсенал Дз1921
12 Барановичи1918
13 Белшина1715
14
Стыковая зона
БАТЭ1714
15
Зона вылета
Днепр М1914
16
Зона вылета
Нафтан1810
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Неман
0%
Ничья
0%
Славия-Мозырь
0%

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