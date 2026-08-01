Улытау - Жетысу 29 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Жетысу, которое состоится 29 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.04.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|22
|52
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|21
|48
| 3
Лига конференций
|Астана
|21
|39
|4
|Окжетпес
|22
|36
|5
|Актобе
|22
|35
|6
|Елимай
|21
|32
|7
|Тобол
|22
|28
|8
|Улытау
|22
|28
|9
|Женис
|21
|26
|10
|Кызыл-Жар
|22
|24
|11
|Каспий
|22
|23
|12
|Атырау
|21
|20
|13
|Кайсар
|22
|20
|14
|Жетысу
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Иртыш П
|21
|17
| 16
Зона вылета
|Алтай
|22
|17