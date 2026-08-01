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Кайсар - Окжетпес 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур
Кайсар
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Окжетпес, которое состоится 29 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
25.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 7-й тур Окжетпес1 : 1Кайсар
06.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Окжетпес4 : 2Кайсар
29.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 3-й тур Кайсар2 : 2Окжетпес
01.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Кайсар0 : 1Окжетпес
25.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Окжетпес0 : 1Кайсар
02.10.2020 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайсар0 : 0Окжетпес
15.03.2020 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Окжетпес0 : 1Кайсар
10.11.2019 Казахстан - Премьер-лига 33-й тур Кайсар1 : 1Окжетпес
03.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайсар0 : 1Окжетпес
18.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Окжетпес1 : 2Кайсар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2252
2
Лига конференций
Кайрат2148
3
Лига конференций
Астана2139
4 Окжетпес2236
5 Актобе2235
6 Елимай2132
7 Тобол2228
8 Улытау2228
9 Женис2126
10 Кызыл-Жар2224
11 Каспий2223
12 Атырау2120
13 Кайсар2220
14 Жетысу2219
15
Зона вылета
Иртыш П2117
16
Зона вылета
Алтай2217
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кайсар
0%
Ничья
0%
Окжетпес
0%

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