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Нефтехимик - Уфа 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
28 Августа 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
Главный судья: Данила Цурков (Москва, Россия);
Нефтехимик
Уфа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Уфа, которое состоится 28 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
28.02.2026 Россия — Лига Pari 22-й тур Нефтехимик2 : 0Уфа
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 1 1 : 3Нефтехимик
25.10.2025 Россия — Лига Pari 16-й тур Уфа3 : 2Нефтехимик
04.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Уфа1 : 0Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1Уфа
27.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик2 : 0Уфа
06.11.2022 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Уфа0 : 0Нефтехимик
11.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Уфа1 : 1Нефтехимик
18.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Нефтехимик1 : 1Уфа
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Уфа0 : 1 ДВНефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород821
2
Повышение
Велес818
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Урал714
5 Торпедо М713
6 Уфа712
7 Спартак Кс712
8 Шинник712
9 Арсенал Т811
10 Ротор810
11 Нефтехимик89
12 Енисей79
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик86
16
Зона вылета
Ленинградец76
17
Зона вылета
СКА-Хабаровск73
18
Зона вылета
КАМАЗ82
Кто победит?
13 голосов болельщиков
Нефтехимик
31%
Ничья
23%
Уфа
46%

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