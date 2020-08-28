Нефтехимик - Уфа 28 Августа прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Уфа, которое состоится 28 Августа 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Омари Михайлович Тетрадзе
|28.02.2026
|Россия — Лига Pari
|22-й тур
|2 : 0
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|25.10.2025
|Россия — Лига Pari
|16-й тур
|3 : 2
|04.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|8
|21
| 2
Повышение
|Велес
|8
|18
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|8
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|7
|14
|5
|Торпедо М
|7
|13
|6
|Уфа
|7
|12
|7
|Спартак Кс
|7
|12
|8
|Шинник
|7
|12
|9
|Арсенал Т
|8
|11
|10
|Ротор
|8
|10
|11
|Нефтехимик
|8
|9
|12
|Енисей
|7
|9
|13
|Челябинск
|7
|7
|14
|Волга Ул
|7
|6
|15
|Текстильщик
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|7
|6
| 17
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|3
| 18
Зона вылета
|КАМАЗ
|8
|2