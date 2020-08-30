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Родина - Балтика 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Родина (Москва, Россия), вместимость: 5100
30 Августа 2026 года в 15:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Родина
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Балтика, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Балтика
Калининград
Главные тренеры
ИспанияХуан Диас
РоссияАндрей Викторович Талалаев
История личных встреч
23.11.2024Россия — Мелбет Первая лига20-й турБалтика2 : 1Родина
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турРодина0 : 0Балтика
07.04.2023Россия — Мелбет Первая лига26-й турБалтика0 : 0Родина
18.09.2022Россия — Мелбет Первая лига10-й турРодина1 : 2Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Родина» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар618
2 Зенит612
3 Спартак М512
4 ЦСКА612
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Крылья Советов55
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Родина
100%
Ничья
0%
Балтика
0%

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