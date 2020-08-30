Родина - Балтика 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Балтика, которое состоится 30 Августа 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Родина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Диас
|Андрей Викторович Талалаев
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|18
|2
|Зенит
|6
|12
|3
|Спартак М
|5
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Крылья Советов
|5
|5
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2