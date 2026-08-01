Спартак М - Оренбург 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хуан Карлос Карседо
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|05.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|5 : 1
|22.03.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|21.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|18
|2
|Зенит
|6
|12
|3
|Спартак М
|5
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Крылья Советов
|5
|5
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2