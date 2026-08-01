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Спартак М - Оренбург 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Августа 2026 года в 17:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Спартак М
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 30 Августа 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
05.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 1-й турСпартак М5 : 1Оренбург
22.03.2026Мир Российская Премьер-лига22-й турОренбург0 : 2Спартак М
25.10.2025Мир Российская Премьер-лига13-й турСпартак М1 : 0Оренбург
02.03.2025Мир Российская Премьер-лига19-й турСпартак М2 : 0Оренбург
21.07.2024Мир Российская Премьер-лига1-й турОренбург2 : 0Спартак М
25.05.2024Мир Российская Премьер-лига30-й турОренбург0 : 0Спартак М
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Спартак М3 : 1Оренбург
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023Мир Российская Премьер-лига1-й турСпартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023Мир Российская Премьер-лига20-й турОренбург2 : 0Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар618
2 Зенит612
3 Спартак М512
4 ЦСКА612
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Крылья Советов55
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Оренбург
0%

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