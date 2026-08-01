Рубин - Динамо Мх 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Мх, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Артига
|Вадим Валентинович Евсеев
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|23.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|18
|2
|Зенит
|6
|12
|3
|Спартак М
|5
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Динамо Мх
|5
|9
|6
|Балтика
|5
|7
|7
|Динамо М
|5
|7
|8
|Рубин
|5
|6
|9
|Оренбург
|5
|6
|10
|Ахмат
|5
|5
|11
|Крылья Советов
|5
|5
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2