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Рубин - Динамо Мх 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
30 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур
Рубин
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо Мх, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
ИспанияФранк Артига
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
28.02.2026Мир Российская Премьер-лига19-й турДинамо Мх2 : 1Рубин
12.09.2025Мир Российская Премьер-лига8-й турРубин1 : 0Динамо Мх
07.12.2024Мир Российская Премьер-лига18-й турДинамо Мх2 : 3Рубин
23.08.2024Мир Российская Премьер-лига6-й турРубин2 : 0Динамо Мх
27.05.2023Россия — Мелбет Первая лига33-й турРубин2 : 0Динамо Мх
06.11.2022Россия — Мелбет Первая лига17-й турДинамо Мх0 : 1Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар618
2 Зенит612
3 Спартак М512
4 ЦСКА612
5 Динамо Мх59
6 Балтика57
7 Динамо М57
8 Рубин56
9 Оренбург56
10 Ахмат55
11 Крылья Советов55
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина54
14
Стыковая зона
Локомотив М53
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рубин
0%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

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