СКА-Хабаровск - Торпедо М 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Торпедо М, которое состоится 30 Августа 2026 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михаил Николаевич Семёнов
|Александр Александрович Сторожук
|30.03.2026
|Россия — Лига Pari
|26-й тур
|4 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига Pari
|3-й тур
|1 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|18.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|22.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|04.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Велес
|9
|21
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|8
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|8
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|8
|15
|5
|Уфа
|8
|15
|6
|Торпедо М
|7
|13
|7
|Шинник
|7
|12
|8
|Арсенал Т
|9
|12
|9
|Спартак Кс
|7
|12
|10
|Ротор
|8
|10
|11
|Нефтехимик
|9
|9
|12
|Енисей
|7
|9
|13
|Челябинск
|7
|7
|14
|Волга Ул
|7
|6
|15
|Текстильщик
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|8
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|9
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|3