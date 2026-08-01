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СКА-Хабаровск - Торпедо М 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 08:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
СКА-Хабаровск
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Торпедо М, которое состоится 30 Августа 2026 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
РоссияМихаил Николаевич Семёнов
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
30.03.2026Россия — Лига Pari26-й турТорпедо М4 : 1СКА-Хабаровск
03.08.2025Россия — Лига Pari3-й турСКА-Хабаровск1 : 0Торпедо М
17.11.2024Россия — Мелбет Первая лига19-й турСКА-Хабаровск2 : 2Торпедо М
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турТорпедо М4 : 0СКА-Хабаровск
18.03.2024Россия — Мелбет Первая лига23-й турСКА-Хабаровск2 : 0Торпедо М
22.10.2023Россия — Мелбет Первая лига15-й турТорпедо М2 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиТорпедо М3 : 1СКА-Хабаровск
21.11.2021ФНЛ - Первый дивизион24-й турТорпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2021ФНЛ - Первый дивизион6-й турСКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
04.08.2021Кубок России1/64 финалаТорпедо М0 : 0 4 : 2СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Велес921
2
Повышение
Нижний Новгород821
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Урал815
5 Уфа815
6 Торпедо М713
7 Шинник712
8 Арсенал Т912
9 Спартак Кс712
10 Ротор810
11 Нефтехимик99
12 Енисей79
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск73
Кто победит?
1 голосов болельщиков
СКА-Хабаровск
100%
Ничья
0%
Торпедо М
0%

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