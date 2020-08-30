21:24 ()
Расписание матчей
Суббота 29 августа
Воскресенье 30 августа
Свернуть список

Сочи - Челябинск 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
Сочи
Челябинск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Челябинск, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
24.08.2026Россия — Лига Pari8-й тур2 : 3Сочи
20.08.2026Россия — Лига Pari7-й тур1 : 2Сочи
16.08.2026Россия — Лига Pari6-й турСочи1 : 0
08.08.2026Россия — Лига Pari5-й тур1 : 2Сочи
01.08.2026Россия — Лига Pari4-й тур2 : 1Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Велес921
2
Повышение
Нижний Новгород821
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Урал815
5 Уфа815
6 Торпедо М713
7 Шинник712
8 Арсенал Т912
9 Спартак Кс712
10 Ротор810
11 Нефтехимик99
12 Енисей79
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сочи
0%
Ничья
0%
Челябинск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close