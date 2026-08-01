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Нижний Новгород - Волга Ул 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2026 года в 20:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 9-й тур
Нижний Новгород
Волга Ул

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Волга Ул, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияМихаил Владимирович Белов
История личных встреч
03.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиВолга Ул1 : 0Нижний Новгород
07.05.2017Второй дивизион - Урал-Приволжье22-й турНижний Новгород1 : 0Волга Ул
23.10.2016Второй дивизион - Урал-Приволжье17-й турНижний Новгород3 : 0Волга Ул
09.09.2016Второй дивизион - Урал-Приволжье9-й турВолга Ул1 : 1Нижний Новгород
24.07.2016Кубок России1/128 финалаНижний Новгород0 : 1Волга Ул
26.04.2016Второй дивизион - Урал-Поволжье21-й турНижний Новгород0 : 0Волга Ул
21.09.2015Второй дивизион - Урал-Поволжье11-й турВолга Ул1 : 2Нижний Новгород
03.08.2015Второй дивизион - Урал-Поволжье3-й турНижний Новгород2 : 0Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Велес921
2
Повышение
Нижний Новгород821
3
Плей-офф за повышение
Сочи816
4
Плей-офф за повышение
Урал815
5 Уфа815
6 Торпедо М713
7 Шинник712
8 Арсенал Т912
9 Спартак Кс712
10 Ротор810
11 Нефтехимик99
12 Енисей79
13 Челябинск77
14 Волга Ул76
15 Текстильщик96
16
Зона вылета
Ленинградец86
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нижний Новгород
0%
Ничья
0%
Волга Ул
0%

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