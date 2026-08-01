Нижний Новгород - Волга Ул 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Волга Ул, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Михаил Владимирович Белов
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|07.05.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|22-й тур
|1 : 0
|23.10.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|17-й тур
|3 : 0
|09.09.2016
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|9-й тур
|1 : 1
|24.07.2016
|Кубок России
|1/128 финала
|0 : 1
|26.04.2016
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|21-й тур
|0 : 0
|21.09.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|11-й тур
|1 : 2
|03.08.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|3-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Велес
|9
|21
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|8
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|8
|16
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|8
|15
|5
|Уфа
|8
|15
|6
|Торпедо М
|7
|13
|7
|Шинник
|7
|12
|8
|Арсенал Т
|9
|12
|9
|Спартак Кс
|7
|12
|10
|Ротор
|8
|10
|11
|Нефтехимик
|9
|9
|12
|Енисей
|7
|9
|13
|Челябинск
|7
|7
|14
|Волга Ул
|7
|6
|15
|Текстильщик
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|8
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|9
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|7
|3