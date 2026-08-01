Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|27
|пз
|Мало Гюсто
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|21
|пз
|Йоррел Хато
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Жоао Педро
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|27
|зщ
|Матс Виффер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|5
|зщ
|Льюис Данк
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|13
|пз
|Паскаль Грос
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|Хаби Алонсо
|Фабиан Марк Хюрцелер
|21.04.2026
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Эвертон
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Челси
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|2
|2
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Борнмут
|2
|1
|13
|Ноттингем Форест
|2
|1
|14
|Фулхэм
|1
|0
|15
|Сандерленд
|1
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0