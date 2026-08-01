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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
30 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Челси
Брайтон энд Хоув Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Испания вр Роберт Санчес
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Ливай Колуилл
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
27 Франция пз Мало Гюсто
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
21 Нидерланды пз Йоррел Хато
10 Англия пз Коул Палмер
17 Англия нп Морган Роджерс
9 Бразилия нп Жоао Педро
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
27 Нидерланды зщ Матс Виффер
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
5 Англия зщ Льюис Данк
21 Франция зщ Оливье Боскальи
13 Германия пз Паскаль Грос
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
29 Бельгия пз Максим Де Кёйпер
33 Дания пз Мэттью О'Райли
19 Греция нп Харалампос Костулас
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
21.04.2026 Англия — Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Челси
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
14.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Челси
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Челси
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Халл Сити26
3
Лига чемпионов
Эвертон24
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
5
Лига Европы
Арсенал13
6
Лига Европы
Брентфорд13
7
Лига конференций
Челси13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль22
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Борнмут21
13 Ноттингем Форест21
14 Фулхэм10
15 Сандерленд10
16 Манчестер Юнайтед10
17 Тоттенхэм Хотспур10
18
Зона вылета
Ковентри Сити20
19
Зона вылета
Астон Вилла10
20
Зона вылета
Кристал Пэлас20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Челси
0%
Ничья
0%
Брайтон
0%

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