Сандерленд - Фулхэм 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Фулхэм, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|9
|нп
|Брайан Бробби
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|16
|пз
|Сандер Берге
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|14
|пз
|Оскар Бобб
|24
|пз
|Джош Кинг
|8
|пз
|Сесар Паласиос
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|Режис Ле Брис
|Альваро Арбелоа
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|2 : 3
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|27.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|03.02.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|24.01.2015
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|11.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 4
|17.08.2013
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Эвертон
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Челси
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|2
|2
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Борнмут
|2
|1
|13
|Ноттингем Форест
|2
|1
|14
|Фулхэм
|1
|0
|15
|Сандерленд
|1
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0