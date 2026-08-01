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Сандерленд - Фулхэм 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
30 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Сандерленд
Фулхэм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Фулхэм, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Фулхэм
Лондон
22НидерландыврРобин Руфс
12БельгиязщТома Мёнье
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
17МозамбикзщРейнилду Мандава
32Северная ИрландиязщТрай Хам
15ПарагвайзщОмар Альдерете
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
9НидерландынпБрайан Бробби
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
5ДаниязщЙоаким Андерсен
16НорвегияпзСандер Берге
17НигерияпзАлекс Айуоби
14НорвегияпзОскар Бобб
24АнглияпзДжош Кинг
8ИспанияпзСесар Паласиос
7ИспаниянпГонсало Гарсия
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИспанияАльваро Арбелоа
История личных встреч
22.02.2026Англия — Премьер-лига27-й турСандерленд1 : 3Фулхэм
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 0Сандерленд
08.02.2023Кубок Англии1/16 финала. ПереигровкаСандерленд2 : 3Фулхэм
28.01.2023Кубок Англии1/16 финалаФулхэм1 : 1Сандерленд
27.04.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турФулхэм2 : 1Сандерленд
16.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСандерленд1 : 0Фулхэм
03.02.2015Кубок Англии1/16 финалаФулхэм1 : 3Сандерленд
24.01.2015Кубок Англии1/16 финалаСандерленд0 : 0Фулхэм
11.01.2014Англия - Премьер-лига21-й турФулхэм1 : 4Сандерленд
17.08.2013Англия - Премьер-лига1-й турСандерленд0 : 1Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Халл Сити26
3
Лига чемпионов
Эвертон24
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
5
Лига Европы
Арсенал13
6
Лига Европы
Брентфорд13
7
Лига конференций
Челси13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль22
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Борнмут21
13 Ноттингем Форест21
14 Фулхэм10
15 Сандерленд10
16 Манчестер Юнайтед10
17 Тоттенхэм Хотспур10
18
Зона вылета
Ковентри Сити20
19
Зона вылета
Астон Вилла10
20
Зона вылета
Кристал Пэлас20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сандерленд
0%
Ничья
0%
Фулхэм
0%

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