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Лидс Юнайтед - Брентфорд 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
30 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Лидс Юнайтед
Брентфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Брентфорд
Лондон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
2 Англия пз Джейден Богл
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
24 Англия пз Джеймс Джастин
10 Уэльс нп Гарри Уилсон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
11 США нп Бренден Ааронсон
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
33 Италия зщ Микаель Кайоде
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
23 Англия зщ Кин Льюис-Поттер
18 Мали пз Мамаду Сангаре
27 Германия пз Витали Янельт
11 Буркина-Фасо пз Данго Уаттара
8 Дания пз Матиас Йенсен
7 Германия пз Кевин Шаде
9 Бразилия нп Игор Тьяго
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
21.03.2026 Англия — Премьер-лига 31-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Брентфорд
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брентфорд1 : 1Лидс Юнайтед
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Брентфорд
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брентфорд5 : 2Лидс Юнайтед
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 2Лидс Юнайтед
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Брентфорд
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд1 : 1Лидс Юнайтед
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Брентфорд
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Брентфорд2 : 0Лидс Юнайтед
06.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Халл Сити26
3
Лига чемпионов
Эвертон24
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
5
Лига Европы
Арсенал13
6
Лига Европы
Брентфорд13
7
Лига конференций
Челси13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль22
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Борнмут21
13 Ноттингем Форест21
14 Фулхэм10
15 Сандерленд10
16 Манчестер Юнайтед10
17 Тоттенхэм Хотспур10
18
Зона вылета
Ковентри Сити20
19
Зона вылета
Астон Вилла10
20
Зона вылета
Кристал Пэлас20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лидс
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Ничья
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Брентфорд
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