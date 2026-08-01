Лидс Юнайтед - Брентфорд 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|2
|пз
|Джейден Богл
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|10
|нп
|Гарри Уилсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|11
|пз
|Данго Уаттара
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|7
|пз
|Кевин Шаде
|9
|нп
|Игор Тьяго
|Даниэль Фарке
|21.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 0
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Эвертон
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Челси
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|2
|2
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Борнмут
|2
|1
|13
|Ноттингем Форест
|2
|1
|14
|Фулхэм
|1
|0
|15
|Сандерленд
|1
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0