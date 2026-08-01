Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|26
|зщ
|Эйден Хевен
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|17
|пз
|Андрей Сантос
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|10
|пз
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Исса Диоп
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|32
|пз
|Марселино Нуньес
|23
|пз
|Саша Лукич
|10
|пз
|Хулио Энсисо
|38
|пз
|Дайдзэн Маэда
|7
|нп
|Абдул Фатаву
|19
|нп
|Эмерсонн
|Майкл Кэррик
|Гари О'Нил
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|23.09.2015
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Эвертон
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|1
|3
| 6
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
| 7
Лига конференций
|Челси
|1
|3
|8
|Ипсвич Таун
|1
|3
|9
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|10
|Ливерпуль
|2
|2
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|12
|Борнмут
|2
|1
|13
|Ноттингем Форест
|2
|1
|14
|Фулхэм
|1
|0
|15
|Сандерленд
|1
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|17
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ковентри Сити
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Астон Вилла
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0