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Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Англия зщ Гарри Магуайр
26 Англия зщ Эйден Хевен
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
17 Бразилия пз Андрей Сантос
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
10 Бразилия пз Матеус Кунья
19 Камерун нп Брайан Мбемо
37 Нидерланды вр Кьелл Схерпен
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Марокко зщ Исса Диоп
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
32 Чили пз Марселино Нуньес
23 Сербия пз Саша Лукич
10 Парагвай пз Хулио Энсисо
38 Япония пз Дайдзэн Маэда
7 Гана нп Абдул Фатаву
19 Бразилия нп Эмерсонн
Главные тренеры
Англия Майкл Кэррик
Англия Гари О'Нил
История личных встреч
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ипсвич Таун
24.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ипсвич Таун1 : 1Манчестер Юнайтед
23.09.2015 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Юнайтед3 : 0Ипсвич Таун
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич Таун». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Халл Сити26
3
Лига чемпионов
Эвертон24
4
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
5
Лига Европы
Арсенал13
6
Лига Европы
Брентфорд13
7
Лига конференций
Челси13
8 Ипсвич Таун13
9 Лидс Юнайтед13
10 Ливерпуль22
11 Ньюкасл Юнайтед11
12 Борнмут21
13 Ноттингем Форест21
14 Фулхэм10
15 Сандерленд10
16 Манчестер Юнайтед10
17 Тоттенхэм Хотспур10
18
Зона вылета
Ковентри Сити20
19
Зона вылета
Астон Вилла10
20
Зона вылета
Кристал Пэлас20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Ман Юнайтед
100%
Ничья
0%
Ипсвич
0%

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