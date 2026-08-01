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Депортиво - Валенсия 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания), вместимость: 34611
30 Августа 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Депортиво
Валенсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Валенсия, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Депортиво
Ла-Корунья
Валенсия
Валенсия
13ИспанияврЛео Роман
23Испаниязщ Химо
4БельгиязщЛукас Нуби
15ИспаниязщМигель Лоурейро
2ИспаниязщАдрия Альтимира
12ИталияпзДжакомо Квальята
21ИспанияпзМарио Сориано
18ДанияпзЙонатан Асп Йенсен
19ИспанияпзЛуисми Крус
16ИталияпзЛоренцо Аматуччи
7ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
5ИспаниязщСесар Таррега
18Испаниязщ Пепелу
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
22ИспаниязщАрнау Мартинес
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
23ШвейцарияпзФилип Угринич
39ЯпониянпРюносукэ Сато
7НидерландынпАрно Данжума
6НигериянпУмар Садик
Главные тренеры
ИспанияАнтонио Идальго Морилья
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
20.05.2018Испания - Примера38-й турВаленсия2 : 1Депортиво
13.01.2018Испания - Примера19-й турДепортиво1 : 2Валенсия
02.04.2017Испания - Примера29-й турВаленсия3 : 0Депортиво
31.10.2016Испания - Примера10-й турДепортиво1 : 1Валенсия
24.01.2016Испания - Примера21-й турДепортиво1 : 1Валенсия
30.08.2015Испания - Примера2-й турВаленсия1 : 1Депортиво
13.03.2015Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 0Депортиво
19.10.2014Испания - Примера8-й турДепортиво3 : 0Валенсия
27.01.2013Испания - Примера21-й турДепортиво2 : 3Валенсия
27.08.2012Испания - Примера2-й турВаленсия3 : 3Депортиво
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алавес37
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Севилья26
5
Лига Европы
Бетис36
6
Лига конференций
Осасуна24
7 Леванте34
8 Атлетико М24
9 Расинг34
10 Эспаньол23
11 Хетафе23
12 Депортиво22
13 Вильярреал32
14 Сельта21
15 Валенсия21
16 Райо Вальекано21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче31
19
Зона вылета
Атлетик Б20
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Депортиво
0%
Ничья
0%
Валенсия
0%

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