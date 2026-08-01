Депортиво - Валенсия 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Депортиво - Валенсия, которое состоится 30 Августа 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка-Риасор (Ла-Корунья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Химо
|4
|зщ
|Лукас Нуби
|15
|зщ
|Мигель Лоурейро
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|12
|пз
|Джакомо Квальята
|21
|пз
|Марио Сориано
|18
|пз
|Йонатан Асп Йенсен
|19
|пз
|Луисми Крус
|16
|пз
|Лоренцо Аматуччи
|7
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|18
|зщ
|Пепелу
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|пз
|Филип Угринич
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|7
|нп
|Арно Данжума
|6
|нп
|Умар Садик
|Антонио Идальго Морилья
|Карлос Корберан
|20.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|13.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.04.2017
|Испания - Примера
|29-й тур
|3 : 0
|31.10.2016
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|24.01.2016
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|30.08.2015
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|13.03.2015
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|19.10.2014
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.01.2013
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|27.08.2012
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Леванте
|3
|4
|8
|Атлетико М
|2
|4
|9
|Расинг
|3
|4
|10
|Эспаньол
|2
|3
|11
|Хетафе
|2
|3
|12
|Депортиво
|2
|2
|13
|Вильярреал
|3
|2
|14
|Сельта
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Райо Вальекано
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0