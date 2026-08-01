Сельта - Атлетик Б 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 30 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|17
|пз
|Хави Руэда
|8
|пз
|Мигель Роман
|14
|пз
|Алейс Фебас
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|39
|нп
|Джонс Эль-Абделлауи
|23
|нп
|Уго Альварес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|1
|вр
|Унай Симон
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|28
|пз
|Пейо Каналес
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|11
|нп
|Горка Гурусета
|Клаудио Хиральдес
|Эдин Терзич
|17.05.2026
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 1
|14.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 1
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|4 : 3
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алавес
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|2
|4
|7
|Леванте
|3
|4
|8
|Атлетико М
|2
|4
|9
|Расинг
|3
|4
|10
|Эспаньол
|2
|3
|11
|Хетафе
|2
|3
|12
|Депортиво
|2
|2
|13
|Вильярреал
|3
|2
|14
|Сельта
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Райо Вальекано
|2
|1
|17
|Малага
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Атлетик Б
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|2
|0