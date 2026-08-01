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Сельта - Атлетик Б 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
30 Августа 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 3-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Сельта
Атлетик Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик Б, которое состоится 30 Августа 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
29ИспаниязщЙоэль Лаго
4СенегалзщАбдулайе Фай
17ИспанияпзХави Руэда
8ИспанияпзМигель Роман
14ИспанияпзАлейс Фебас
5ИспанияпзСерхио Каррейра
39НорвегиянпДжонс Эль-Абделлауи
23ИспаниянпУго Альварес
9ИспаниянпФерран Жутгла
1ИспанияврУнай Симон
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
12ИспаниязщХесус Аресо
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
28ИспанияпзПейо Каналес
9ГанапзИньяки Уильямс
8ИспанияпзОйан Сансет
7ИспанияпзАлекс Беренгер
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
17.05.2026Испания — Примера37-й турАтлетик Б1 : 1Сельта
14.12.2025Испания — Примера16-й турСельта2 : 0Атлетик Б
19.01.2025Испания — Примера20-й турСельта1 : 2Атлетик Б
22.09.2024Испания — Примера6-й турАтлетик Б3 : 1Сельта
15.05.2024Испания - Примера36-й турСельта2 : 1Атлетик Б
10.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетик Б4 : 3Сельта
20.05.2023Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 1Сельта
29.01.2023Испания - Примера19-й турСельта1 : 0Атлетик Б
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетик Б0 : 2Сельта
28.08.2021Испания - Примера3-й турСельта0 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алавес37
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Севилья26
5
Лига Европы
Бетис36
6
Лига конференций
Осасуна24
7 Леванте34
8 Атлетико М24
9 Расинг34
10 Эспаньол23
11 Хетафе23
12 Депортиво22
13 Вильярреал32
14 Сельта21
15 Валенсия21
16 Райо Вальекано21
17 Малага21
18
Зона вылета
Эльче31
19
Зона вылета
Атлетик Б20
20
Зона вылета
Реал Сосьедад20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сельта
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Ничья
0%
Атлетик Б
0%

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