Лацио - Дженоа 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|6
|пз
|Николо Ровелла
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Юстин Бейло
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|15
|пз
|Брук Нортон-Каффи
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|4
|пз
|Аморим
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|8
|пз
|Томмазо Бальданци
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|9
|нп
|Витор Оливейра
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|Даниэле Де Росси
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 4
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Лечче
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|1
|3
|7
|Кальяри
|1
|3
|8
|Лацио
|1
|3
|9
|Ювентус
|1
|3
|10
|Удинезе
|1
|1
|11
|Комо
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|0
|13
|Торино
|1
|0
|14
|Болонья
|1
|0
|15
|Фрозиноне
|1
|0
|16
|Парма
|1
|0
|17
|Дженоа
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Монца
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|1
|0