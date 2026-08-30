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Лацио - Дженоа 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
30 Августа 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Лацио
Дженоа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Дженоа, которое состоится 30 Августа 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Дженоа
Генуя
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
5НидерландызщДанило Дуки
25ДаниязщОливер Нильсен
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
16ИталияпзДавиде Фраттези
6ИталияпзНиколо Ровелла
24НидерландыпзКеннет Тейлор
22ИталиянпМаттео Канчелльери
19СенегалнпБулайе Диа
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1НидерландыврЮстин Бейло
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
5НорвегиязщЛео Эстигор
15АнглияпзБрук Нортон-Каффи
32ДанияпзМортен Френнруп
4Бразилияпз Аморим
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
8ИталияпзТоммазо Бальданци
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
9ПортугалиянпВитор Оливейра
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДаниэле Де Росси
История личных встреч
30.01.2026Италия — Серия А23-й турЛацио3 : 2Дженоа
29.09.2025Италия — Серия А5-й турДженоа0 : 3Лацио
23.04.2025Италия — Серия А33-й турДженоа0 : 2Лацио
27.10.2024Италия — Серия А9-й турЛацио3 : 0Дженоа
19.04.2024Италия - Серия А33-й турДженоа0 : 1Лацио
05.12.2023Кубок Италии1/8 финалаЛацио1 : 0Дженоа
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЛацио0 : 1Дженоа
10.04.2022Италия - Серия А32-й турДженоа1 : 4Лацио
17.12.2021Италия - Серия А18-й турЛацио3 : 1Дженоа
02.05.2021Италия - Серия А34-й турЛацио4 : 3Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан26
2
Лига чемпионов
Рома13
3
Лига чемпионов
Интер М13
4
Лига чемпионов
Наполи13
5
Лига Европы
Лечче13
6
Лига конференций
Аталанта13
7 Кальяри13
8 Лацио13
9 Ювентус13
10 Удинезе11
11 Комо11
12 Сассуоло10
13 Торино10
14 Болонья10
15 Фрозиноне10
16 Парма10
17 Дженоа10
18
Зона вылета
Монца10
19
Зона вылета
Венеция20
20
Зона вылета
Фиорентина10
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Лацио
50%
Ничья
50%
Дженоа
0%

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