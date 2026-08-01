Фрайбург - Вердер 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|29
|зщ
|Филипп Трой
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|14
|пз
|Юито Судзуки
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|31
|нп
|Игор Матанович
|1
|вр
|Карл Хейн
|33
|зщ
|Мик Шметгенс
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|15
|пз
|Людовит Рейс
|7
|пз
|Самюэль Мбангула
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
|Юлиан Шустер
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|1
|7
|Падерборн 07
|1
|1
|8
|Майнц
|1
|1
|9
|Фрайбург
|0
|0
|10
|Аугсбург
|0
|0
|11
|Вердер
|0
|0
|12
|Боруссия Д
|0
|0
|13
|Гамбург
|0
|0
|14
|Шальке-04
|0
|0
|15
|Байер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0