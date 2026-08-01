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Фрайбург - Вердер 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Августа 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фрайбург
Вердер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Вердер, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Вердер
Бремен
1 Германия вр Мио Бакхаус
29 Германия зщ Филипп Трой
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
16 Германия пз Янник Энгельхардт
14 Япония пз Юито Судзуки
19 Германия пз Ян-Никлас Бесте
32 Италия пз Винченцо Грифо
31 Хорватия нп Игор Матанович
1 Эстония вр Карл Хейн
33 Германия зщ Мик Шметгенс
5 Германия зщ Амос Пипер
32 Австрия зщ Марко Фридль
2 Бельгия зщ Оливье Деман
6 Дания пз Йенс Стаге
14 Бельгия пз Сенне Линен
15 Нидерланды пз Людовит Рейс
7 Бельгия пз Самюэль Мбангула
11 Германия нп Джастин Нджинма
10 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
07.02.2026 Германия — Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0Вердер
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Вердер0 : 3Фрайбург
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург5 : 0Вердер
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер0 : 1Фрайбург
27.01.2024 Германия — Бундеслига 19-й тур Вердер3 : 1Фрайбург
26.08.2023 Германия — Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 0Вердер
16.04.2023 Германия — Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 2Фрайбург
22.10.2022 Германия — Бундеслига 11-й тур Фрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург1 : 1Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
3
Лига чемпионов
Эльверсберг13
4
Лига чемпионов
Кёльн13
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф11
6
Лига конференций
Унион11
7 Падерборн 0711
8 Майнц11
9 Фрайбург00
10 Аугсбург00
11 Вердер00
12 Боруссия Д00
13 Гамбург00
14 Шальке-0400
15 Байер10
16
Стыковая зона
Хоффенхайм10
17
Зона вылета
Боруссия М10
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фрайбург
0%
Ничья
0%
Вердер
0%

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