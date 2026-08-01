Аугсбург - Шальке-04 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Шальке-04, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|2
|зщ
|Кальвин Браккельман
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|22
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|30
|пз
|Антон Каде
|34
|пз
|Натанаэль Мбуку
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Лорис Кариус
|5
|зщ
|Тимо Беккер
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|8
|зщ
|Робин Госенс
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|6
|пз
|Рон Шалленберг
|21
|пз
|Деян Любичич
|9
|нп
|Мусса Силла
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|19
|нп
|Кенан Караман
|Мирон Муслич
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 0
|18.03.2023
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 3
|11.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|24.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|03.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|05.05.2019
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|15.12.2018
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Эльверсберг
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Кёльн
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|1
|7
|Падерборн 07
|1
|1
|8
|Майнц
|1
|1
|9
|Фрайбург
|0
|0
|10
|Аугсбург
|0
|0
|11
|Вердер
|0
|0
|12
|Боруссия Д
|0
|0
|13
|Гамбург
|0
|0
|14
|Шальке-04
|0
|0
|15
|Байер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хоффенхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|1
|0