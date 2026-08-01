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Аугсбург - Шальке-04 30 Августа прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 Августа 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Аугсбург
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Шальке-04, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
2 Германия зщ Кальвин Браккельман
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
27 Германия зщ Мариус Вольф
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
22 Швейцария пз Фабиан Ридер
16 Германия пз Хеннес Беренс
30 Германия пз Антон Каде
34 ДР Конго пз Натанаэль Мбуку
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
1 Германия вр Лорис Кариус
5 Германия зщ Тимо Беккер
25 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
4 Турция зщ Хасан Куручай
8 Германия зщ Робин Госенс
23 Германия пз Суфьян Эль-Фаузи
6 Германия пз Рон Шалленберг
21 Австрия пз Деян Любичич
9 Франция нп Мусса Силла
24 Алжир нп Адиль Аушиш
19 Турция нп Кенан Караман
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
29.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург3 : 0Шальке-04
18.03.2023 Германия — Бундеслига 25-й тур Аугсбург1 : 1Шальке-04
02.10.2022 Германия — Бундеслига 8-й тур Шальке-042 : 3Аугсбург
11.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-041 : 0Аугсбург
13.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Аугсбург2 : 2Шальке-04
24.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Шальке-040 : 3Аугсбург
03.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Аугсбург2 : 3Шальке-04
05.05.2019 Германия - Бундеслига 32-й тур Шальке-040 : 0Аугсбург
15.12.2018 Германия - Бундеслига 15-й тур Аугсбург1 : 1Шальке-04
05.05.2018 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург1 : 2Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
3
Лига чемпионов
Эльверсберг13
4
Лига чемпионов
Кёльн13
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф11
6
Лига конференций
Унион11
7 Падерборн 0711
8 Майнц11
9 Фрайбург00
10 Аугсбург00
11 Вердер00
12 Боруссия Д00
13 Гамбург00
14 Шальке-0400
15 Байер10
16
Стыковая зона
Хоффенхайм10
17
Зона вылета
Боруссия М10
18
Зона вылета
Штутгарт10
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Аугсбург
0%
Ничья
0%
Шальке-04
100%

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