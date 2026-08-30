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Париж - Ницца 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
30 Августа 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Париж
Ницца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ницца, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Ницца
Ницца
1ГерманияврКевин Трапп
17ФранциязщАдама Камара
42ИталиязщДиего Коппола
5СенегалзщМустафа Мбов
6Бразилиязщ Отавио
23ФранцияпзРуди Матондо
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
10АлжирпзИлан Кеббаль
27НигерияпзМозес Саймон
7ФранцияпзПабло Пажи
9МалинпЛассин Синайоко
23СенегалврЙеванн Диуф
33СенегалзщАнтуан Менди
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
35ФранциязщXavier Mandza
92ФранцияпзЖонатан Клосс
39ФранцияпзДжибриль Кулибали
87ФранцияпзЭвертон Перейра
26ФранцияпзМельвен Бар
7ФранциянпГотье Эн
10ФранциянпСофьян Диоп
11Кот-д&#039;ИвуарнпЭлье Ваи
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияОливье Панталони
История личных встреч
01.03.2026Франция — Лига 124-й турПариж1 : 0Ницца
28.09.2025Франция — Лига 16-й турНицца1 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль24
2
Лига чемпионов
Марсель13
3
Лига чемпионов
Ланс23
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Страсбург23
7 ПСЖ22
8 Брест11
9 Ле-Ман11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Ренн11
15 Гавр10
16
Стыковая зона
Анже10
17
Зона вылета
Тулуза10
18
Зона вылета
Осер10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Париж
0%
Ничья
0%
Ницца
0%

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