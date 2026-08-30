Париж - Ницца 30 Августа прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Ницца, которое состоится 30 Августа 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
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|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
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|Отавио
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|Руди Матондо
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|Пьер Леэ-Мелу
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|Илан Кеббаль
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|Мозес Саймон
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|Пабло Пажи
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|23
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|35
|зщ
|Xavier Mandza
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|39
|пз
|Джибриль Кулибали
|87
|пз
|Эвертон Перейра
|26
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|Мельвен Бар
|7
|нп
|Готье Эн
|10
|нп
|Софьян Диоп
|11
|нп
|Элье Ваи
|Лиам Росеньор
|Оливье Панталони
|01.03.2026
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|2
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|3
|7
|ПСЖ
|2
|2
|8
|Брест
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|Ле-Ман
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|Париж
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|1
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|Лорьян
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|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
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|1
|14
|Ренн
|1
|1
|15
|Гавр
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Анже
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осер
|1
|0