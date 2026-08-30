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Ренн - Ле-Ман 30 Августа прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
30 Августа 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ренн
Ле-Ман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ле-Ман, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ле-Ман
Ле-Ман
30ФранцияврБрис Самба
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
18КамерунзщМахамаду Нагида
95ПольшапзПшемыслав Франковски
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
21ФранцияпзВалентин Ронжье
28ФранцияпзАдриен Томассон
9ФранциянпЭстебан Леполь
90СенегалнпИсса Сумаре
10ФранциянпЛюдовик Блас
98ФранцияврНиколя Косик
15ФранциязщNoa Boisse
21ФранциязщТео Эюм
5ФранциязщАроль Войе
18ФранцияпзЛука Буаде
8ФранцияпзАлександр Лоре
76АлжирпзЯссер Ларуси
7АлжирпзБилал Браими
14ЦАРнпЛуи Мафута
25СенегалнпДам Гейе
9ФранциянпАнтуан Рабийяр
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
26.10.2011Франция - Кубок лиги1/8 финалаЛе-Ман0 : 0 4 : 1Ренн
28.03.2010Франция - Лига 130-й турЛе-Ман1 : 3Ренн
21.11.2009Франция - Лига 114-й турРенн2 : 1Ле-Ман
14.03.2009Франция - Лига 128-й турЛе-Ман2 : 2Ренн
25.10.2008Франция - Лига 110-й турРенн2 : 2Ле-Ман
15.03.2008Франция - Лига 129-й турЛе-Ман1 : 1Ренн
20.10.2007Франция - Лига 111-й турРенн3 : 0Ле-Ман
14.04.2007Франция - Лига 132-й турЛе-Ман0 : 0Ренн
18.11.2006Франция - Лига 114-й турРенн1 : 1Ле-Ман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль24
2
Лига чемпионов
Марсель13
3
Лига чемпионов
Ланс23
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Монако13
6
Лига конференций
Страсбург23
7 ПСЖ22
8 Брест11
9 Ле-Ман11
10 Париж11
11 Лорьян11
12 Ницца11
13 Труа11
14 Ренн11
15 Гавр10
16
Стыковая зона
Анже10
17
Зона вылета
Тулуза10
18
Зона вылета
Осер10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ренн
0%
Ничья
0%
Ле-Ман
0%

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