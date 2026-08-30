Ренн - Ле-Ман 30 Августа прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ле-Ман, которое состоится 30 Августа 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|18
|зщ
|Махамаду Нагида
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|90
|нп
|Исса Сумаре
|10
|нп
|Людовик Блас
|98
|вр
|Николя Косик
|15
|зщ
|Noa Boisse
|21
|зщ
|Тео Эюм
|5
|зщ
|Ароль Войе
|18
|пз
|Лука Буаде
|8
|пз
|Александр Лоре
|76
|пз
|Яссер Ларуси
|7
|пз
|Билал Браими
|14
|нп
|Луи Мафута
|25
|нп
|Дам Гейе
|9
|нп
|Антуан Рабийяр
|Франк Эз
|26.10.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 0 4 : 1
|28.03.2010
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 3
|21.11.2009
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|14.03.2009
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 2
|25.10.2008
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|15.03.2008
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|20.10.2007
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|14.04.2007
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|18.11.2006
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|2
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Монако
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|3
|7
|ПСЖ
|2
|2
|8
|Брест
|1
|1
|9
|Ле-Ман
|1
|1
|10
|Париж
|1
|1
|11
|Лорьян
|1
|1
|12
|Ницца
|1
|1
|13
|Труа
|1
|1
|14
|Ренн
|1
|1
|15
|Гавр
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Анже
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тулуза
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осер
|1
|0